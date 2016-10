Uudised

Ristiku lasteaias õuesõppe maja

Reede, 07. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 07. oktoober 2016. Ristiku lasteaia õuesõppe maja avamise puhul lauldi üheskoos maja ehitamise laulu ja joonistati Pipiga pilte. Foto: Valmar Voolaid Eile avati Ristiku lasteaias pidulikult koos laulu ja Pipiga uhiuus õues õppimise majake.



Lugu sai alguse lasteaia heategevuslikust laadast möödunud aasta detsembris, mil vanemate abiga koguti kokku 703 eurot.



“Meil oli esialgu plaane üsna igasuguseid. Mõtlesime, et ostame lastele ühe politseiauto, aga samas on meie lasteaed toredaid ja kirevaid atraktsioone täis. Siis mõtlesime, et kuna tänapäeva õppemeetodid on nii vahvad ja õues on põnev õppida, teeme hoopis väljasõppe maja,” rääkis Kuressaare Ristiku lasteaia direktor Monika Talistu.



Lasteaia töömees Vello koos aednik Marekiga ehitasidki maja valmis. Maja projekteeriti koostöös õpetajatega.



“Mõte ja eesmärk on olnud see, kuidas saaks vahvamalt ja mängulisemalt lapsi kooliks ette valmistada. Õuesõppe majake annab suurepärased võimalused õues laua taga maalida, meisterdada, toredaid jutte vesta ja arendavaid mänge mängida,” tutvustas Talistu.



Tema sõnul on see ehe näide heast koostööst vanemate ja lasteaia töötajate vahel. Olenemata tormisest ilmast alustasid lapsed õuesõppe majakeses tööd eile.

