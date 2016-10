Uudised

Tublimad õpetajad ja õppurid saavad tunnustatud

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 06. oktoober 2016. Merle Lepik Maavalitsuses toimub 20. oktoobril kell 14 tunnustusüritus, kus tõstetakse esile “Eestimaa õpib ja tänab 2016” konkursi parimaid ning tublimaid täiskasvanud õppijaid meie maakonnas.



Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Raivo Peeters ütles, et kuigi “Eestimaa õpib ja tänab” konkursil on 12 kategooriat, seati sel aastal üles ja tunnustati neist kaheksas.



Aasta parim lasteaiaõpetaja on Reelika Aedmäe (Salme lasteaed), klassiõpetaja Merle Lepik (Salme põhikool, pildil), põhikooliõpetaja Inge Vahter (SÜG), klassijuhataja Maidu Varik (KG), gümnaasiumiõpetaja Eve Tuisk (KG), õppeasutuse juht Martti Nõu (Orissaare muusikakool) ja suunaja Kadri Markus (Kuressaare täiskasvanute gümnaasium).



