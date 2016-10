Uudised

Saaremaa Valsi teine osa müügis

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Neljapäev, 06. oktoober 2016. AS Kuressaare Sanatoorium on otsustanud lahti saada kasutult seisvast majaosast.



Kui hooldekodu Saaremaa Valss selle aasta 1. juunil uksed avas, oli Lääne-Saare vald ostnud endale ühe osa kunagisest sanatooriumihoonest. Nüüd kaalub AS Kuressaare Sanatoorium ka hoone teise osa müüki.



“Huvilisi on, aga kõigile ei müü, sest sel majal on oma on funktsioon. Piltlikult öeldes ei saa sinna mingit püssirohukeldrit teha,” ütles AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse esimees Toivo Ast.



Läbirääkimised käivad, aga Ast veel ühtegi nime ega kuupäeva öelda ei soovinud.

“Rahalised tehingud ei käi nii lihtsalt ja ma ei tea, kas sel aastal uudist tuleb. Ma ei ütle selle kohta midagi,” jäi Ast kidakeelseks.



