Kuressaare Maxima juhataja: töötajaid on raske leida

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Neljapäev, 06. oktoober 2016. Kuressaare Maxima juhataja Reelika Poopuu. FOTO: Valmar VOolaid Kuressaare Maxima juhataja Reelika Poopuu tõdes intervjuus Meie Maale, et mandrilt tööle tulnud puuduliku keeleoskusega kassapidajale pakkus ettevõte muud tööd, mis ei eelda nii head keeleoskust.



Kui keeruline on leida tänapäeval tööle klienditeenindajat?



Olen ise töötanud jaekaubanduses nüüdseks üle üheksa aasta ja enamiku sellest ajast just selles kaupluses. Alustasin 7,5 aasta eest kassapidajana, möödunud aastal usaldati minule kaupluse ja selle kollektiivi juhtimine.



Oma kogemuse pealt tuleb kahetsustundega tõdeda, et sedavõrd keerulist olukorda kui praegu, ei ole kolleegide hoidmise ja uute leidmisega küll olnud. Praegu on meie kaupluses 58 ametikohta, millest 10 ei ole kahjuks õnnestunud siiani täita. Ja kõige keerulisem ongi just leida kassapidajaid – tervelt viis inimest vajaminevast 13-st on juba jaanuarikuust saadik leidmata.



Selle olukorra põhjusi on palju ja need on väga mitmekülgsed. On nii meist sõltumatud asjaolusid kui ka neid, kus saame oma panusega püüda olukorda mõjutada.



Näiteks meist mittesõltuvate asjaolude hulgas on nii Saaremaa kui ka üldse jaekaubanduse käekäik. Minu enda ja mu pere elu on alati olnud seotud Saaremaaga. Aastatega jääb üha enam silma asjaolu, et aina rohkem saarlasi otsib väljakutseid meie kodusaarelt kaugemal ja ka leiab neid. See aga tähendab, et potentsiaalsete töötajate arv väheneb kõikjal, ametikohast sõltumata. Siia lisandub veel tõik, et Saaremaal, nii nagu ka mujal Eestis, pole jaekaubandus just esimene valik, kus inimesed sooviksid ennast teostada.

Kui me räägime aga neist teguritest, kuidas saame ise panustada töö atraktiivsusesse, siis on nendeks ennekõike töötingimused. Näiteks pakume oma töötajatele tasuta toitlustamist tööl ning nende õppivatele lastele võimalust saada heade õpitulemuste eest rahalist stipendiumi. Kuid tõsi on, et nii mõnelegi tööotsijale pole sellest piisanud.



Seda enam hindame me kolleege, kes on meie meeskonda tulnud ja jäänud. Meil on sõbralik ja ühtehoidev kollektiiv, keda on kiitnud ka kauplusekülastajad – tänavusel hea teeninduse kuul olid just Maxima töötajad need, kes saarlaste poolt kõige enam kiitust teenisid. Ja meie kolleegid on sellist tunnustust saanud juba mitu aastat järjest. Näiteks tänavusel hea teeninduse kuul pääses meie kassapidaja Maria Mägi Eesti 20 parima teenindaja hulka.



Kas teete koostööd ka töötukassaga?



Töötukassa on üks meie koostööpartneritest, kellega üheskoos püüame tagada, et tööd otsivad Eesti inimesed leiaksid rakendust just meie juures. Tänaseks on meie koostöö arenenud töökuulutuste avaldamisest infopäevadeni, mille raames saavad tööotsijad ka pakutavat töökohta ja kauplust uudistada.



Kui te küsite, mis aitaks meil ikkagi just saarlasi tööle värvata, siis need võimalused on üsna lihtsad. Suureks toeks oleks, kui bussid sõidaksid tihedamini.



Kas peab paika, et Kuressaares on raske leida teenindajaid, kes antud tööle sobivad?



On raske, kuid me siiski tegeleme selle nimel, et pakkuda võimalust saarlastele, kes tahavad kodukohas tööl käia. Selleks, et pakkuda klientidele head teenindust ja kaubavalikut, otsime me ka tarbijatele parimaid sobilikke lahendusi. Nendeks on näiteks paindlikum töökorraldus ja kaasaegsete iseteeninduskassade paigaldamine. Samuti oleme kutsunud tööle inimesi neist Eesti piirkondadest, kus vastupidiselt Saaremaale on tööd keeruline leida. Seejuures muidugi järgime neid nõudmisi ja ootusi, mis kehtivad teatud ametikohtadele.



Kas ja kui palju kontrollite klienditeenindajate keeleoskust?



Tööks vajalik keeleoskus on üks tööle asumise eeldustest. Paraku võib mõnikord tõesti juhtuda, eriti pingelistes olukordades, et enne tööle asumist kontrollitud keeleoskusest võib jääda väheseks. Sellistes olukordades me kindlasti teeme omad järeldused ning koostöös töötajaga otsime lahendust. Näiteks pakume teistlaadi tööd, et nii töötaja kui meie tööandjana vastaksime kõikidele klientide nõudmistele ja ootustele.



Kuidas käesolevat juhtumit kommenteerite? Kuidas peaks klient antud olukorras käituma?



Kirjeldatud juhtumi osalise puhul oli tegu mujalt tulnud töötajaga, kelle puhul tõesti ilmnes antud olukorras ebapiisav keeleoskus. Et tagada meie klientidele ootustele vastavat teenindust, pakkus meie ettevõte sellele töötajale muud tööd, mis ei eelda sellisel tasemel keeleoskust.



