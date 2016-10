Torni tn parkla ehitab Klotoid

Uudised

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Autor: MM Neljapäev, 06. oktoober 2016. FOTO: Valmar VOolaid Eilsel linnavalitsuse istungil kinnitati Torni tn 9 parkla ehitushanke tulemused. Kõik kolm pakkujat kvalifitseeriti ja esitatud pakkumused tunnistati hankedokumentidele vastavaks. Edukaks tunnistati OÜ Klotoid pakkumus hinnaga 103 558,39 eurot (koos käibemaksuga). Pakkumuste hindamise kriteeriumiks oli madalaim hind.



Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul on kinnistule kavas rajada 33-kohaline sõiduautode parkla. Parkla külgneb Torni, Rohu ja Vallimaa tänavaga, kaks juurdepääsu parklasse on kavandatud Vallimaa tänavalt.



Lisaks parklale ehitatakse välja parkla ümbruse kõnniteed ja haljasalad, Rohu tänava äärne bussitasku ning ülekäigurajad üle Vallimaa tänava koos kõnniteelõikudega Vallimaa tänavalt Kuressaare ametikooli hoovi ja Rohu tänavale.



