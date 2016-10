Uudised

Tuul pani praamid jälle seisma

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Neljapäev, 06. oktoober 2016. Kaido Padar. FOTO: TS Laevad TS Laevad OÜ teatel sõidavad Saaremaa ralli nädalavahetusel Virtsu-Kuivastu liinil parvlaevad Hiiumaa, Ionas ja Harilaid ning Rohuküla-Heltermaa liinil parvlaevad Regula ja St. Ola. Graafikusse on lisatud ka mitmed lisareisid.



Tagasi mandrile pääsemiseks soovitavad ralli korraldajad rallil osalejatel kasutada laupäevaõhtusi reise, et mitte seista pühapäeval praamijärjekorras. Paremaks liikluse korraldamiseks on laupäeval graafikusse planeeritud ka kaks reisi, mis toimuvad pärast südaööd. Öised reisid on kavas samuti pühapäeval.



Eile tühistas TS Laevad tormi tõttu Ionase väljumised kell 12.40 ja 14.20 Kuivastu-Virtsu suunal ning kell 13.30 ja 15.30 Virtsu-Kuivastu suunal. Ainsana sõitis sel liinil parvlaev Hiiumaa.



Ilmateenistuse andmetel puhub homme ning laupäeval saartel ja rannikul kirdetuul puhanguti 15, pärastlõunal kuni 20 m/s. Merel võib tuul olla veelgi tugevam. Ent parvlaevad Ionas ja Harilaid ei kannata tugevat tuult.



“Ilma vastu ei saa. Ega meil siin väga midagi teha ei ole. Lõpliku otsuse teevad kaptenid, kas nad lähevad laevaga merele või mitte,” selgitas TS Laevad OÜ juhatuse esimees Kaido Padar (pildil). Ta ei näinud mõtet tuua parvlaev St. Ola või Regula Hiiumaa liinilt Kuivastu-Virtsu liinile appi. “Kolm-neli tundi kulub liinile sõitmiseks. Samamoodi ei ole mõtet Ionast Hiiumaa liinile viia,” leidis Padar.



