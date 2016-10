Uudised

UUS! SÄILITA RALLI AJAKS IKKA KAINE PEA! Saaremaa rallil tagab korda rekordarv turvatöötajaid

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Eelnevatel aastatel on turvameeskondadel olnud muude ülesannete kõrval ka tükk tegu rallifännide ohjeldamisega. FOTO: Valmar Voolaid Reedel algava Saaremaa ralliga seoses toob turvafirma G4S üritusel korda tagama 270 turvatöötajat, mis on rohkem kui kunagi varem ralli ajaloos.



Seni suurima arvu turvatöötajate kaasamise üheks põhjuseks on ralli avapäeval toimuv Kaugatoma kiiruskatse, mida ei ole aastaid esimesel päeval korraldatud.



“Kunagi ammu oli esimesel päeval. Tänavu sõidetakse Kaugatoma kiiruskatset nii esimesel kui teisel ralli päeval. Otsustasime tänavu niimoodi teha,” ütles Saaremaa Ralli MTÜ juht Toomas Sepp.



Kui mullu pani turvafirma G4S välja 250 turvatöötajat, siis tänavu on neid kokku 270. G4S massiürituste turvalisuse koordinaatori Kristjan Saariku sõnul tingis nii suure arvu turvatöötajaid nii ohutuse tagamine kui kiiruskatsete eripära.



“Linnakatse tagasitulek, Kaugatoma katse esimesel päeval ja teisel päeval esimesed katsed ja nende kolimised, kus läheb vaja palju turvatöötajaid korraga,” loetles Saarik, kes juhib Saaremaa rallil turvatöötajaid viiendat aastat järjest. Tema algusaastal oli turvatöötajaid 220.



Meeletu hulk turvatöötajaid



Lisaks ralliraja julgestamisele ja avaliku korra tagamisele reguleerivad G4S töötajad liiklust ja parkimist ning olid abiks ralliraja ülesehitusel.



“Raja ääres ei tohi tekkida turvatöötajate vahel pikki vahemaid ega tühimikke. Linnas on väike, kuid üks suuremaid katseid isikkoosseisude poolest.

Kilometraaži järgi tuleb küll meeletu hulk turvatöötajaid, aga midagi pole teha,” nentis Saarik.



Tänavuse Saaremaa ralli üldpikkus on ligi 440 km. Ralli koosneb kümnest kiiruskatsest. Homme sõidetakse kolm katset, sealhulgas linnakatse. Laupäeval on kavas seitse kiiruskatset.



Varasem Saaremaa ralli praktika on näidanud, et pealtvaatajad kipuvad võimalikult raja äärde minema ja ka sinna, kus keelatud viibida. Kui olukord läheb ohtlikuks ja ohutus ei ole raja ääres tagatud, võidakse kiiruskatse üldse ära jätta. Vahel võetakse parema koha saamise nimel tee äärest ära keeluala silte.



“Selle põhjuseks on alkohol. Hea ja viisakas publik tuleb rallit nautima, aga on ka neid, kellega tuleb tegeleda. Õnneks on rallipublik aastatega paremaks läinud. Päeva lõpuks tahavad kõik koju jõuda,” tõdes Saarik.



Kristjan Saarik loodab, et praamid ikka korralikult Virtsu-Kuivastu liinil sõidavad ja turvatöötajad õigel ajal üle Suure väina saavad. “Peame õigel ajal kohale ja pärast tagasi saama. Kui ei saa, siis on muidugi kehvasti,” sõnas Saarik.



* * *



G4S meeldetuletused ralliks



• Adrenaliinirohke võistluse ohutusnõuded on kõrged: rajale liiga lähedal ning turvameeskonna juhiseid eirava publiku tõttu võidakse katsed ära jätta.



• Avalikus kohas alkoholi tarvitamine on keelatud ja võistlustele ei lubata inimesi, kes on silmanähtavalt alkoholijoobes või käituvad agressiivselt teiste rallifännide suhtes.



• Väikeste lastega külalistele tuletame meelde, et pisematel hoitaks silm peal. Lapse käele soovitame kirjutada lapsevanema mobiilinumbri – nii leiavad turvatöötajad ta vanemad kiiremini üles, kui laps peaks ära eksima.



• Ralli toob kaasa palju liikluskorralduse muudatusi, seetõttu jälgige liikluskorraldusmärke. Ajutised liiklusmärgid, keelualad ja rajapiirded on rallil selleks, et tagada pealtvaatajate ohutus. Keeluala märgistavate siltide ümbertõstmine võib halbade asjaolude kokkulangemisel tähendada kellegi elu.



• Linnast väljas toimuvatel katsetel palume parkida autod ühte teeserva, et päästeautodele oleks tagatud vaba ligipääs.



