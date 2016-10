Uudised

Eile avati Lümanda noortekeskus

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Neljapäev, 06. oktoober 2016. Lääne-Saare avatud noortekeskuse juhataja Merle Simmer annab Marie Kösterile Aste noortekeskuses valminud pildi. FOTO: Valmar Voolaid Eile avati Lümanda kultuurimaja endises mängutoas noortekeskus. Kuigi maja avati külalistele alles esmaspäevast, käib noorsootöötaja Marie Kösteri sõnul kohal juba õige mitmeid lapsi.



Sel kevadel Tallinna ülikooli lõpetanud verivärske Kihelkonnalt pärit ja seal elav energiline noorsootöötaja on ametis olnud vaid kaks nädalat. Kohe hakkas Marie end lastele tutvustama ja nüüdseks on väiksemad ta omaks võtnud.



Eelmisel nädalal anti noortekeskusele tema sõnul veel viimast lihvi ja esmaspäeval söödi sissejuhatuseks noortega kooki. Esimeste päevadega on Marie arvates kohal käinud 10–15 kuni seitsmenda klassi õpilast. Vanem sihtgrupp ei ole veel oma teed sinna leidnud, aga ta püüab ka neile midagi motiveerivat välja mõelda.



Praegu soovib ta noortes tekitada harjumust, et noorsootöötaja ja noortekeskus on üldse olemas. Toimub koostöö Aste ja Kärlaga, sest ollakse ühiselt Lääne-Saare avatud noortekeskus (ANK). “Plaanime Lümanda omad kokku viia Aste ja Kärla noortega, tehes Lümandas näiteks ühise peo,“ pakkus ta.



Marie loodab, et kuigi varem oli samas ruumis mängude tuba, mida ei tahetud väga kasutada, siis nüüd, kus tema on kohapeal olemas, on kodusem tunne ja see kohta muutub populaarseks.



Alustatakse lihtsamatest ja väiksematest tegevustest ja plaanitakse läbi viia ka inspiratsiooniõhtuid. “Võiks kohale kutsuda Lümanda kuulsusi, nagu näiteks Teele Viira, ja muid tuntud inimesi või poiste seas populaarsed youtuber’id,“ arvas ta.



Tulevik on huvitav



Marie kutsus noori üles, et nad julgeksid kohale tulla ja üritustest osa saada. Samuti aidata välja mõelda, mida nad ise kõige põnevamaks peavad ja loodavad tulevikus noortekeskuses teha.



Uuele noorsootöötajale ja keskusele toodi mitmeid väga erinevaid kingitusi ning sõna võtsid pea kõik kohale tulnud.



Õnnitlustevoo avas Lääne-Saare ANK-i juhataja Merle Simmer, kes avaldas heameelt selle üle, et Lümandasse noorsootöötaja ja keskus sai. Järgmisena astus ligi Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks, kes ise samuti noorsootööd õppinuna andis häid ideid.



“Tegelikult on võimalusi tohutult palju, mida noorsootöötaja lastele anda saab,“ sõnas ta, andes lootust, et koos teiste ANK-i töötajate, kooli, lasteaia, rahvamaja ja valla sotsiaaltöötajaga leitakse head ideed üles, et erinevate, nii kohalike kui rahvusvaheliste projektide abil noori õpetada ja kasvatada.



“Nagu ma ikka olen öelnud, et elu saab olla seal, kus on lapsed ja noored. Kui neil on siin järjest enam midagi teha, ei lähe nad ilmselt päriselt ära ja võibolla tulevad tagasi juba oma laste pärast.“



Lõpetuseks tõmbasid kõik kohalolijad Simmeri käes olnud kaardipakist endale ühe pildi. Kaardil kujutatust inspireeritult sai igaüks Mariele midagi soovida. Sel kevadel Tallinna ülikooli lõpetanud verivärske Kihelkonnalt pärit ja seal elav energiline noorsootöötaja on ametis olnud vaid kaks nädalat. Kohe hakkas Marie end lastele tutvustama ja nüüdseks on väiksemad ta omaks võtnud.Eelmisel nädalal anti noortekeskusele tema sõnul veel viimast lihvi ja esmaspäeval söödi sissejuhatuseks noortega kooki. Esimeste päevadega on Marie arvates kohal käinud 10–15 kuni seitsmenda klassi õpilast. Vanem sihtgrupp ei ole veel oma teed sinna leidnud, aga ta püüab ka neile midagi motiveerivat välja mõelda.Praegu soovib ta noortes tekitada harjumust, et noorsootöötaja ja noortekeskus on üldse olemas. Toimub koostöö Aste ja Kärlaga, sest ollakse ühiselt Lääne-Saare avatud noortekeskus (ANK). “Plaanime Lümanda omad kokku viia Aste ja Kärla noortega, tehes Lümandas näiteks ühise peo,“ pakkus ta.Marie loodab, et kuigi varem oli samas ruumis mängude tuba, mida ei tahetud väga kasutada, siis nüüd, kus tema on kohapeal olemas, on kodusem tunne ja see kohta muutub populaarseks.Alustatakse lihtsamatest ja väiksematest tegevustest ja plaanitakse läbi viia ka inspiratsiooniõhtuid. “Võiks kohale kutsuda Lümanda kuulsusi, nagu näiteks Teele Viira, ja muid tuntud inimesi või poiste seas populaarsed youtuber’id,“ arvas ta.Marie kutsus noori üles, et nad julgeksid kohale tulla ja üritustest osa saada. Samuti aidata välja mõelda, mida nad ise kõige põnevamaks peavad ja loodavad tulevikus noortekeskuses teha.Uuele noorsootöötajale ja keskusele toodi mitmeid väga erinevaid kingitusi ning sõna võtsid pea kõik kohale tulnud.Õnnitlustevoo avas Lääne-Saare ANK-i juhataja Merle Simmer, kes avaldas heameelt selle üle, et Lümandasse noorsootöötaja ja keskus sai. Järgmisena astus ligi Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks, kes ise samuti noorsootööd õppinuna andis häid ideid.“Tegelikult on võimalusi tohutult palju, mida noorsootöötaja lastele anda saab,“ sõnas ta, andes lootust, et koos teiste ANK-i töötajate, kooli, lasteaia, rahvamaja ja valla sotsiaaltöötajaga leitakse head ideed üles, et erinevate, nii kohalike kui rahvusvaheliste projektide abil noori õpetada ja kasvatada.“Nagu ma ikka olen öelnud, et elu saab olla seal, kus on lapsed ja noored. Kui neil on siin järjest enam midagi teha, ei lähe nad ilmselt päriselt ära ja võibolla tulevad tagasi juba oma laste pärast.“Lõpetuseks tõmbasid kõik kohalolijad Simmeri käes olnud kaardipakist endale ühe pildi. Kaardil kujutatust inspireeritult sai igaüks Mariele midagi soovida.

Veel artikleid samast teemast »