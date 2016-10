Uudised

Kehalise tunniks merele

Neljapäev, 06. oktoober 2016.



Kuressaare gümnaasiumi ja Saaremaa Merispordi Seltsi koostöös on jõutud selleni, et kooli teise klassi õpilastele on kahel kuul kavas merel purjetamine.



Õpilased tuuakse kehalise kasvatuse tundi bussiga ning selles kuus ongi kõik seni toimunud kaheksa koolitundi leidnud aset Kuressaare jahisadamas ja selle akvatooriumis merel.



“Me nimetame seda ametlikus keelepruugis õppekava arenduseks,” ütles kooli direktor Toomas Takkis intervjuus ERR-ile.



