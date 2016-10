Uudised

UUS! Ionase reisid tugeva tuule tõttu tühistatud

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Autor: MM Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Tormituule tõttu on tühistatud neli reisi Saaremaa ja mandri vahel, samuti on peatunud parvlaevaliiklus mandri ja Hiiumaa vahel.



TS Laevade teatel on tormi tõttu tühistatud parvlaeva Ionas väljumised kell 12.40 ja 14.20 Kuivastu-Virtsu suunal ning kell 13.30 ja 15.30 Virtsu-Kuivastu suunal.



Tormi ja madala veetaseme tõttu peatas TS laevad parvlaevaliikluse Hiiumaa liinil. Regula reisid kell 13 Rohukülast Heltermaale ja kell 14.30 Heltermaalt Rohukülla on tühistatud.



