Salmel avati maakonna kolmas treeningpark

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Esimeste seas sai vastavatud treeningparki katsetada tuntud kulturist Ott Kiivikas. FOTO: Valmar Voolaid Eile avas Eesti parim kulturist Ott Kiivikas Salme kooli staadioni ääres oleva treeningpargi, mis on osa tulevasest Salme noorteklubist L.A.D.U.



Avatud park on Kuressaare ja Orissaare järel juba kolmas omataoline. Salme põhikooli huvijuht Mariliis Lazarev ütles, et treeningpargi avamisega ollakse taas samm lähemale oma unistusele.



“Eelmisel aastal samal ajal ei osanud me arvatagi, et meil on noorteklubi käegakatsutavalt olemas. Treeningplatsi avamine on reaalne samm selles suunas,” sõnas ta rõõmsalt. Lisaks soovitakse 7.–13 novembrini peetava noorsoonädala raames avada ka noorteklubi ise.



Andis näidistreeningu



Ott Kiivikas tõdes muheledes, et nüüd on praktiliselt kogu saar Workout Stationi treeningparkidega kaetud. Et väliparkides harjutusi teha, peaks tema sõnul olema inimesel juba väike treenitus.



“Ma olen alati öelnud seda, et kui inimene suudab oma keha raskusega lõuga tõmmata, rööbaspuudel treenida, on tegu treenitud inimesega,” lausus Kiivikas.

Kui inimene otsustab aga täna treenima hakata ja ta ei jõua lõuga tõmmata, mismoodi ta siis treenib? “Selle jaoks peab olema vahend, mis aitaks harjutusi kergendada. Oleme pargi kokkupanemisel arvestanud, et inimesel on võimalus raskusi vähendada ja juurde panna,” ütles ta.



Kiivikas rõhutas, et harjutuste kergemaks muutmisel saab kasutada tavalist võimlemiskummi, mis aitab tõukele kaasa. Samuti lisas ta, et väga oluline on treenida kogu keha.



“Nagu ka maja hakatakse ehitama vundamendist, on korralikul sportlasel tarvis tugevaid jalgu, mitte üksnes võimast ülakeha.”



Kulturist demonstreeris noortele, milliseid harjutusi saab atraktsioone kasutades teha. Samuti selgitas ta ohutuse teemasid ning rääkis sellest, millisest vanusest on optimaalne jõutrenni teha, et ka lihased hakkaksid kasvama.



Intensiivsemalt saab tüdrukutel 13–14-aastaselt ja poistel 15–16-aastaselt lihast kasvatama hakata.



“Samas laste puhul on hea, kui treeningud toimuksid täiskasvanu pilgu all, et lapsed endale liiga ei teeks. Aga vahel on ka täiskasvanutele tarvis natukene juhendamist, mida teha, et lapse keha ühtlaselt areneks,” selgitas ta.



Kiivikas lisas, et seejuures ei pea nooremas eas treeningpargist kaarega mööda käima. Tuleks proovida teha harjutusi, millest kehalisel arengul abi oleks.



Hind ligi 10 000 eurot



“Tüdrukutel vormivad ka kergemad treeningud keha ja kes ei tahaks hea välja näha. Ka poiste puhul on ju tore, kui särki maha visates on näha, et tegu on sportliku inimesega,” ütles Kiivikas.



Ta pidas jõutreeningut kõigi spordialade baasiks ning lisas ,et kulturism ja fitness on spordiregistri andmetel Eestis harrastatavuselt kolmas ala.

