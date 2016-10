SEL tahab lendusid varasemaks

Uudised

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Kolmapäev, 05. oktoober 2016. SEL-i juhatuse esimees Villu Vatsfeld. FOTO: Valmar Voolaid Saare maavalitsus peab Hiiu maavalitsusega läbirääkimisi, et tuua Kuressaarest hommikuse lennuki väljumine vastavalt Saaremaa Ettevõtjate Liidu (SEL) soovile varasemaks.



SEL tahab, et hommikul Kuressaarest väljuv lennuk jõuaks Tallinna kell 9.30.

Suvel kehtima hakanud Tallinn-Kuressaare-Tallinn graafiku järgi saabub lennuk Tallinna kell 10.15.



“Sellega seoses on sisuliselt välistatud tööalaste kohtumiste ja tegevuste toimumine enne kella 11. Ärikohtumised, töökoosolekud, seminarid ja koolitused algavad Tallinnas üldjuhul varem, mistõttu lennuki kui transpordivahendi kasutamine ei ole paljudes olukordades mõeldav,” kirjutas SEL-i juhatuse esimees Villu Vatsfeld (pildil) Saare maavalitsusele saadetud märgukirjas.



Lennuki saabumine Tallinna kell 9.30 võimaldaks tema hinnangul tööaja paremat kasutamist nii Saaremaale kui Tallinna saabujatel.



Saare maavalitsus tuletas SEL-ile meelde, et Tallinn-Kuressaare-Tallinn lennuliini graafiku osas tuleb arvesse võtta, et see liin on Tallinn-Kärdla-Tallinn liiniga üks tervik ning muutus ühel liinil tähendab muutust ka teisel liinil.



Saare maavalitsus on alustanud läbirääkimisi Hiiu maavalitsusega lennugraafiku muutmiseks. Kui hiidlased oleksid muudatusega päri, hakkaks lennuk väljuma Tallinnast hommikul kell 8.10 ja Kuressaarest kell 9.05 ning jõuaks Tallinna kell 9.45.



Tallinnast väljumise veel varasemaks lükkamist peab Saare maavalitsus problemaatiliseks, sest siis ei ole lennujaama jõudmine ühistranspordiga enam võimalik.



“Teine võimalus oleks Kuressaare ja Kärdla hommikuste väljumiste vahetamine, kuid sellisel juhul tuleb arvestada, et ka õhtuste väljumiste juures muutuks Kuressaare lend Kärdla lennust varasemaks,” selgitas Saare maavanem Kaido Kaasik SEL-ile saadetud vastuses.



