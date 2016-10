Uudised

Täpsuslaskmise karikas rändas Viru malevale

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Kogu võistlust iseloomustas seekord heitlik ilm. Pildil mõõdavad võistlejad parasjagu tuult. FOTO: Kadri Paomees 1. ja 2. oktoobril korraldas Kaitseliidu Saaremaa malev neljandat korda Muhus Koguva karjääris rahvusvahelise pikamaalaskmise võistluse “Muhu karikas 2016”, mis on nelja aastaga ala tippude poolt väga hinnatuks saanud.



“Võib öelda, et tegu on oodatud ja nõudliku võistlusega, kus lasketingimused karjääri ning muutlike sügisilmade näol pakuvad ka oma ala tippudele piisavalt väljakutseid,” rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva staabiülem kapten Margo Sai.



Võistlusel osales kokku 49 nii Kaitseliidu malevate kui ka kaitseväe laskurit, samuti külalised Soomest ja Rootsist. Võisteldi täpsusküti, snaipri ja snaiper magnum klassis, kus sihtmärgid asetsesid distantsidel 200, 300, 500, 700, 850 ja 1000 m.



Täpsuskütid pidid Saia sõnul püüdma märke, mis jäid 200, 300 ja 500 meetri peale. Snaipri klassis jahiti 300, 500 ja 700 meetri kaugusel olevaid märklaudu ja snaiper magnumi võistlejad võtsid mõõtu 500, 700, 850 ja 1000 meetri kaugusele jäävate märkide peal.



Nõudis keskendumist



“Tänavune võistlus algas juba eelmisel õhtul tugeva lõunatuule ja seismisega praamijärjekorras,” nentis Sai. “Viimased järjekorras olijad said mereteele alles hommikuvalguses ja olid laskma tulles veetnud unetu öö, mis andis ka tulemustes tunda. Mitmed loobusid pikast ootamisest ja pöördusid koju tagasi.”

Saia sõnul iseloomustas tugev ja heitlik tuul kogu võistlust.



“Tuul puhus kohati 10 m/s. Mitmetel varem tublidel laskuritel olid lehed kaugematel distantsidel puhtad. Tehti tuuleparandusi, uskudes kallist mõõtetehnikat, ja eksiti. Võitsid need, kellel rohkem kogemust ja usku endasse,” rääkis ta.



“Mitmed võistlejad avaldasid arvamust, et sellistes oludes tuleks lask tegemata jätta, sest tõenäosus pihta saada ei ole eriti suur. Need, kes sedasi arvasid, said näha, et vaatamata tugevale tuulele on võimalik häid tulemusi saada ja selle poole tuleb püüda.”



Võistkondlikus arvestuses võitis Viru maleva esindus. Saaremaa malev jäi viiendaks.



“Individuaalseid tulemusi ei soovi võitnud osalejad nimeliselt kajastada, aga saan öelda, et mitmed karikad läksid üle lahe relvavendadele LRSCE laskurklubist. Saaremaa maleva parimad jäid esikümne piirimaile, seega arenguruumi on tublisti,” ütles kapten Sai.



