Ohtlik ristmik ehitatakse ümber 2019. aastal

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 05. oktoober 2016. FOTO: Erik Tüür Linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et Pihtla tee ja Talve tänava ristmiku ajutine lahendus läheb maksma 30 445 eurot. Pihtla tee ja Talve tänava ristmiku liikluskorralduse parandamise terviklahendus näeb ette ka Talve ja Raudtee tänava vahelise Pihtla tee lõigu ohutumaks muutmise ning Raudtee tänava otsa pindamise.



Projektialal tehakse ka uus teekattemärgistus, paigaldatakse kokku 13 uut liiklusmärki, helkuritega varustatud nn väravad, äärekivid jm.



Ristmiku ümberehitus on plaanis kõige varem 2019. aastal. Siis ehitatakse Pihtla tee, Talve tänava ja Raudtee tänava ristmik ning osaliselt rekonstrueeritakse Talve tänav. Ümberehituse orienteeruv kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest tegevuskavas ja eelarvestrateegias on linnaeelarvest kavandatud praegu 631 000 eurot. Projektialal tehakse ka uus teekattemärgistus, paigaldatakse kokku 13 uut liiklusmärki, helkuritega varustatud nn väravad, äärekivid jm.Ristmiku ümberehitus on plaanis kõige varem 2019. aastal. Siis ehitatakse Pihtla tee, Talve tänava ja Raudtee tänava ristmik ning osaliselt rekonstrueeritakse Talve tänav. Ümberehituse orienteeruv kogumaksumus on 1,6 miljonit eurot, millest tegevuskavas ja eelarvestrateegias on linnaeelarvest kavandatud praegu 631 000 eurot.

