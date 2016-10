Uudised

Katku uuritakse ka nädalavahetusel

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Kuna alanud on intensiivsem küttimisperiood, hakkab veterinaar- ja toidulaboratoorium oktoobrist analüüsima metssigadelt võetud seakatku proove ka pühapäeval.



“Seoses jahihooaja algusega oleme pikendanud laboratooriumi tööaega nädalavahetustel, et kõik proovid jõuaksid õigeaegselt laborisse ja saaksid võimalikult kiiresti analüüsitud,” ütles veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda.



Veterinaar- ja toiduamet on korraldanud laupäeviti metssea vereproovide kogumise ja laboratooriumisse saatmise. Jahimeestel on võimalus toimetada vereproovid laupäeviti kokkulepitud ajaks maakonna veterinaarkeskusesse, et labor saaks neid juba pühapäeval analüüsida.



“Selleks, et alanud jahihooajal metssigade küttimine laabuks ja kõik piirangutsoonides kütitud metssead saaksid uuritud, kutsume jahimehi kasutama VTA poolt loodud võimalusi proovide edastamiseks,” ütles jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts.



Ööpäeva jooksul



VTA võtab proove vastu ööpäeva jooksul, jahimeestele jääb ka võimalus ise proove laboratooriumisse viia. Prooviga peab kindlasti kaasas olema kaaskiri.

Tänavu on 30. septembri seisuga sigade Aafrika katku suhtes uuritud 11 239 metssiga, neist 1133 on tuvastatud seakatk.



Seakatku tõrjumiseks on seatud eesmärk saavutada 2018. aasta veebruari lõpuks metssigade asustustihedus 1,5 isendit 1000 hektari kohta igas jahipiirkonnas ning käesoleva jahiaasta lõpuks vähem kui kaks isendit 1000 hektari kohta.



Keskkonnaagentuur on seadnud käesoleva jahiaasta metssigade küttimismahuks vähemalt 17 850 metssiga. Saare maakonnas on kohustuslikuks küttimismahuks 4500 isendit. Viimane isend, millel katk vereproovist diagnoositi, leiti 23. septembril Saaremaal Torgu vallast Kargi külast. “Seoses jahihooaja algusega oleme pikendanud laboratooriumi tööaega nädalavahetustel, et kõik proovid jõuaksid õigeaegselt laborisse ja saaksid võimalikult kiiresti analüüsitud,” ütles veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda.Veterinaar- ja toiduamet on korraldanud laupäeviti metssea vereproovide kogumise ja laboratooriumisse saatmise. Jahimeestel on võimalus toimetada vereproovid laupäeviti kokkulepitud ajaks maakonna veterinaarkeskusesse, et labor saaks neid juba pühapäeval analüüsida.“Selleks, et alanud jahihooajal metssigade küttimine laabuks ja kõik piirangutsoonides kütitud metssead saaksid uuritud, kutsume jahimehi kasutama VTA poolt loodud võimalusi proovide edastamiseks,” ütles jahimeeste seltsi tegevjuht Tõnis Korts.VTA võtab proove vastu ööpäeva jooksul, jahimeestele jääb ka võimalus ise proove laboratooriumisse viia. Prooviga peab kindlasti kaasas olema kaaskiri.Tänavu on 30. septembri seisuga sigade Aafrika katku suhtes uuritud 11 239 metssiga, neist 1133 on tuvastatud seakatk.Seakatku tõrjumiseks on seatud eesmärk saavutada 2018. aasta veebruari lõpuks metssigade asustustihedus 1,5 isendit 1000 hektari kohta igas jahipiirkonnas ning käesoleva jahiaasta lõpuks vähem kui kaks isendit 1000 hektari kohta.Keskkonnaagentuur on seadnud käesoleva jahiaasta metssigade küttimismahuks vähemalt 17 850 metssiga. Saare maakonnas on kohustuslikuks küttimismahuks 4500 isendit. Viimane isend, millel katk vereproovist diagnoositi, leiti 23. septembril Saaremaal Torgu vallast Kargi külast.

Veel artikleid samast teemast »