Valjala laat kogus üle neljasaja euro

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Kui möödunud aastal kogus Valjala põhikooli heategevuslik mihklilaat ligi kolmsada eurot, siis tänavu kogunes summaks 418 eurot, millest osa läheb auhinnafondi ning ülejäänu MTÜ Meie Laste Tuleviku heaks.



“Mina jäin väga rahule,” ütles laada peakorraldaja, Valjala põhikooli hoolekogu esimees Tea Pajula. Ta rõõmustas, et lapsed olid laadaks hoolsalt valmistunud, müüjaid ja ostjaid oli palju ning ka kõik õnneloteriis olnud piletid said otsa. Kui möödunud aastal oli õnneloosis 196 piletit hinnaga 1.50 eurot, siis tänavu keerles õnnerattas 209 kaheeurost piletit. Õnneloosi korraldasid lapsevanemad Angela Mäeots ja Oili Tänav. Tea Pajula avaldas tänu ka valla noortekeskusele ja kõigile tublidele õpetajatele, kes laadal aktiivselt kaasa lõid.



Laupäeval Valjala põhikooli õuel toimunud laadal sai osta, nagu ikka, isetehtut, -kasvatatut, -küpsetatut. Toimus mahevahetus, nunnu- ja hoidistekonkurss. Laadamelus oli oma uue traktoriga kohal ka talunik Toomas Tänav ning uudistada sai Valjala vabatahtlike päästekomando autot.



Seekord ilmestas laata ka kooliõpilane Eeva-Helga Kupits oma hobustega ning laadaloterii peaauhinnaks oligi hobustega sõit. Laata juhtis kooli tugiisik Viktor Martel, laadamelu lõi pillilugudega Ants Olesk.



