Uudised

Koost jääb lahti nädalavahetustel

Kolmapäev, 05. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Sigrid Osa Kolmapäev, 05. oktoober 2016. Vahetult enne jaanipäeva avati Muhus Liiva keskuses restoran Koost.



“Siiani oleme ikka veel avatud. Sel nädalal kindlasti. Siis võtame üle ka kohviku nurga Koek & Moes. Nädala sees ilmselt hakkab olema Koek & Moes lahti ja nädalavahetustel teeme resto ka lahti,” rääkis kohvikupidaja Toomas Rohtlaan.



Ta ütles, et sellise plaaniga loodetakse minna aasta lõpuni. Aasta algul on kohvik avatud iga päev. Võimalik, et restorani uksed jäävad mõneks ajaks kinni ja on avatud vaid ettetellimisel.



“Me ei oska nii kaugele ennustada. Vaatame, kuidas kliente käib. Tavaliselt jaanuar ja veebruar on nõrgemad. Sõltub klientidest, mis me siis otsustame. Aga üritusi saab suures majas pidada küll,” lubas Rohtlaan. “Siiani oleme ikka veel avatud. Sel nädalal kindlasti. Siis võtame üle ka kohviku nurga Koek & Moes. Nädala sees ilmselt hakkab olema Koek & Moes lahti ja nädalavahetustel teeme resto ka lahti,” rääkis kohvikupidaja Toomas Rohtlaan.Ta ütles, et sellise plaaniga loodetakse minna aasta lõpuni. Aasta algul on kohvik avatud iga päev. Võimalik, et restorani uksed jäävad mõneks ajaks kinni ja on avatud vaid ettetellimisel.“Me ei oska nii kaugele ennustada. Vaatame, kuidas kliente käib. Tavaliselt jaanuar ja veebruar on nõrgemad. Sõltub klientidest, mis me siis otsustame. Aga üritusi saab suures majas pidada küll,” lubas Rohtlaan.

Veel artikleid samast teemast »