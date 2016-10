Uudised

UUS! Saarlane Silja Vipre tuli välja uue singliga

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: MM Teisipäev, 04. oktoober 2016. Bändi värske singel „Tõmban täpiks“ räägib elust meie ümber. FOTO: Jane Prostang Nüüdsest Patronus nime kandev varasem ansambel Silja andis välja uue singli koos muusikavideoga. Bändi värske singel „Tõmban täpiks“ räägib elust meie ümber midagi ilustamata.



Meloodilist pop-folki viljelev ansambel on seni tuntust kogunud oma solisti, Silja Vipre nime järgi Silja nime all.



Maskuliinsete Lõuna-Eesti muusikute toel astutakse edaspidi publiku ette koosseisuna Patronus. Silja avab nimemuutuse tagamaid: „Kui bändiga alustasime, olin ise laulude ning sõnade autoriks. Tänaseks oleme kokku kasvanud ja et on mitmed kirjutajad, siis tundus sobiv hetk valida bändile ka uus nimi, mis meid ühendab. Partonus on kokkuvõetult see, kes soovib head ja oma muusikaga loodamegi tekitada inimestes head sooja tunnet.“







Saaremaa laululinnu sulest valminud Patronuse uus lugu „Tõmban täpiks“ räägib elust ilustamata. Viisi autorina lisab Silja: „See on lõbusavõitu lugu, mis jutustab elu nautimisest, tugevusest sinu enda sees ja et sõltumata komistuskividest teel, tuleb ikka pea püsti edasi minna ja end vikerkaar kaenlas täpiks tõmmata.“



Värskele singlile valmis Soomaa metsade vahel ning erinevais Viljandi võttepaigus ka video, mille režissööriks saarlane Jane Prostang.



Ansamblil on juba varasemast ette näidata ka inglisekeelne album „There’s No Lies“, mis on olemas nii poelettidel kui digilevis.



