OHHOO, PRESIDENDIL ON SAAREMAA JUURED! Uus president võib seisva vee liikuma panna

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Autor: Pamela Talzi Esmaspäev, 03. oktoober 2016. Kersti Kaljulaidi reaktsioon häälte ettelugemise ajal. FOTO: Priit Simson / Delfi Kersti Kaljulaid valiti esmaspäeval riigikogus veidi enne kella 14.30 järgmiseks Eesti Vabariigi presidendiks. 98 kohal olnud riigikogu liikmest andis Kaljulaidi poolt hääle 81 saadikut. 17 sedelit jäid märgistamata.



Riigikogu liige Urve Tiidus ütles, et kogutud häälte arv tähendab, et Kaljulaidile on antud rohkem kui 2/3 riigikogu liikmete häältest.



“Iseenesest on see ju tore, et üks pikk protsess on lõpule jõudnud ja otsus langenud. Kersti Kaljulaid saab kahtlemata sellel ametipostil hakkama, seda on tema mõnepäevased kohtumised ja intervjuud ka kinnitanud,” selgitas Tiidus.



“Kindlasti ei jää tal õpipoisi aega – ta peab endale selgeks tegema julgeoleku- ja välispoliitikateemad. Võib-olla on need talle esialgu uuemad valdkonnad, aga õppimisvõimelise inimesena saab ta kindlasti väga hästi sellega hakkama.”



Riigikogu liige Imre Sooäär arvab, et kõik siin elus juhtub teatud põhjustel. “Võib-olla praegusel hetkel on Kaljulaid see, keda Eestil kõige enam presidendina vaja oleks, arvestades kõike, mis viimastel kuudel on toimunud,” ütles ta, lisades, et võib-olla just Kaljulaid aitab seda veidi seisma jäänud vett liigutada ja riigile uut hoogu sisse anda.



Sooääre meelest on Eestil vaja rahva ühendajat – pädevat, sisukat, empaatiavõime ja teadmistega naisterahvast, kes oskab seda rolli väärikalt kanda. “Kui nii võtta, oli Barack Obama oli ametisse astudes samuti 46-aastane. Kes ütlevad, et ta on liiga noor – las ta enne tõestab ennast,” lisas ta.



Kaljulaidil, kes on nelja lapse ema ja viimased 12 aastat töötanud Euroopa kontrollikojas, on Sooääre meelest piisav elukogemus. “See annab talle väga tugeva rahvusvahelise vaate nii Eestile kui väljapoole,” nentis ta.



Loomulik kadu



Seda, et algsetest mandaadiks antud allkirjadest ei saanud hääletamisel kõigist poolt-sedeleid, pidas Sooäär täiesti normaalseks. “Sellegipoolest oli saadud mandaat ülitugev. See on piisav, et tal on kõigis erakondades toetus olemas,” arvas ta.



Riigikogu liige Raivo Aeg ütles, et tema hinnangul on tegemist igati kompetentse ja energilise inimesega, et seda ametikohta väärikalt täita. Aeg tõdes, et pärast allkirjade andmist tekitati poleemikat, mille tõttu osa hääli kadus.



“Kellele ei meeldinud, et tegemist oli ainsa kandidaadiga, teistele ei sobinud, et ta liiga kiiresti esile kerkis,” pakkus ta.



Aegi arvates ei olnud algul kõigil võib-olla seisukohta, et allkirja mitte anda, kuid hiljem kasutati võimalust salajase hääletuse varjus sõnadest taganeda.



“Samas on oma eitavat hoiakut selgelt näidanud EKRE ja ka Keskerakonna Savisaare pooldajad ning veel mõned sinna hulka, kes sedeli eile tühjaks jätsid.”



Riigikogu liige Kalle Laanet võttis tulemuse lühidalt kokku: naisterahvas ja tubli inimene – usun, et Eesti sai hea presidendi. “Esimene naispresident on Eestile valitud,” lisas ta.



Vastne president on kaudselt ka Saaremaaga seotud. Meie Maale teada olevalt sündis uue riigipea vanaisa Theodor Kaljulaid Pälli külas ja rändas noore mehena Tallinna puusepaks. Presidendi vanaonu poeg Väino Kaljulaid elab Leedri külas.

