Kaido Kaasikust saab maavanema kohusetäitja

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 04. oktoober 2016. Kaido Kaasik. Riigihalduse minister Arto Aas allkirjastas käskkirja, mille alusel on praegune Saare maavanem Kaido Kaasik määratud alates 17. oktoobrist maavanema asendajaks ehk kohusetäitjaks.



“Käskkiri kehtib kuni praeguse või uue maavanema ametisse määramiseni või kuni 16. jaanuarini 2017, ” ütles Armo Vask rahandusministeeriumi avalike suhete osakonnast. Käskkiri ei tähenda, et kindlasti selle aja jooksul nimetatakse ametisse uus maavanem, samuti mitte seda, et praegune maavanem peaks jätkama. “Edasi otsustatakse juba poliitiliselt,” lisas Vask.



Saare maavanem Kaido Kaasik ei näinud ministri käskkirjas midagi hullu. "Neid on varem ka teiste maavanemate puhul tehtud. Kui oleks tahetud, oleks mind maha võetud ja poleks seda käskkirja tulnud," arvas Kaasik. Vabariigi valitsus nimetas oma korraldusega Kaido Kaasiku Saare maavanemaks viieks aastaks alates 2011. aasta 17. oktoobrist. Tema ametiaeg oleks läbi saanud tänavu 16. oktoobril.

