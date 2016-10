Uudised

MEIE MAA TV: Linn plaanib ohtliku ristmikuga tegeleda

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Teisipäev, 04. oktoober 2016. Kaader videost. Pihtla tee ja Talve tänava ristmikul toimus vaid kuu jooksul kaks liiklusõnnetust ja seda kehvasti nähtava märgistuse tõttu. Mõlemal korral polnud juhid kohalikud.



Laupäeval toimus Kuressaares Pihtla tee ja Talve tänava ristmikul liiklusõnnetus, milles osales kolm sõidukit. Keegi õnnetuses viga ei saanud ja kõik juhid olid kained. Juhtumi asjaolude ja võimaliku süü tuvastamisega tegeleb edasi kindlustus. Õnnetuse põhjustas Volvo, mille roolis oli naisterahvas.







Kuressaare linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Maripuu nentis, et Pihtla tee ja Talve tänava ristmiku liikluskorraldus on olnud tähelepanu all juba mõnda aega. Sealset liiklusohutust on halvendanud ka liikluse ümbersuunamine Pihtla teele ja sellest tulenev suurem liiklustihedus.



Pikemas perspektiivis on lahenduseks ringristmiku rajamine, kuid praegu on töösse võetud ajutine lahendus.



“Lahendusega on jõutud niikaugele, et käib Raudtee tänava otsa pindamiseks ettevalmistamine, alus on tehtud ja selle nädala jooksul pinnatakse ära. Paralleelselt toimuvad ka muud vajalikud tööd projekti teostamiseks,” rääkis abilinnapea Mart Mäeker.



