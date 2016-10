Uudised

Kohvik töötas inimvõimete piiril

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 04. oktoober 2016. Praami oodanud inimesed täitsid reedel ka Kuivastu sadama hoone. FOTO: Valmar Voolaid Möödunud reedel, kui parvlaevaühendus katkes kuueks tunniks ja inimestel tuli Virtsus oodata isegi kuni 12 tundi, sai tõelise mahvi ka Virtsu sadamas asuv Saare Värava kohvik.



Eks iga söögikoht rõõmustaks suure käibe üle, aga kui rahvahulk saabub ootamatult, siis võtab tublisti pingutama. Virtsu pidama jäänud inimesed olid näljas ja nii kohvik inimestega täitus.



“Öö otsa poleks me suutnud avatud olla, sest inimvõimetel on piirid, 24 tundi ei jõua inimesed tööl olla. Meie kokk tuli majja juba hommikul kell kuus ja õhtu kella kümneni tegi kogu aeg süüa. Ilma ei jäänud keegi ja õnneks me ei pidanud ka toorainet kuskilt juurde tooma,” kirjeldas olukorda kohviku omanik Marjeta Hindoalla.



“Mida just jõudsime valmis teha, see ka ära osteti. Meil on menüüs 7–8 praadi, aga kõike lõpuni ei jätkunud,” lisas Hindoalla.



Ehkki inimesed olid juba tunde praamiliikluse taastumist oodanud, oli kohvikupidaja sõnul rahvas rõõmsameelne, vaid mõni üksik tusasem nägu juhtus hulka.



Hindoalla sõnul oli inimesi tavatult palju ja kui praamid sõitma hakkasid, jättis suur osa auto Virtsu ja läks jala üle. “Pool Virtsut oli sinna jäetud autosid täis,” iseloomustas Hindoalla.



Kuna Virtsus keegi teine kohvikut ei pea, siis langes kogu raskus vaid ühele tegijale.



“Olukord oli tõesti erandlik. Lisaks reisijatele tuli toitlustada TS Laevade töötajaid ning me viime süüa paarile ettevõttele. Tööd oli nii palju, et vahepeal tekkis tunne, et ei suuda enam kõike korraga haarata. Järgmisel hommikul pidi ju kokk jälle kell kuus kohal olema,” lisas Hindoalla.



