Volinikud käisid ministri jutul

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 04. oktoober 2016. Margus Tsahkna. Lääne-Saare vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Koit Voojärv ja volikogu liige Mart Maastik kohtusid möödunud reedel Tallinnas sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknaga, et minister päästaks võimalusel Sõmera Kodu sulgemisest.



Minister leidis, et Sõmeral tuleb kokku kutsuda ümarlaud, kus osalevad omavalitsuse, Sõmera Kodu ja SA Hoolekandeteenused esindajad.



“Ka meie huvi on, et hooldekodu ei jätkaks sellises seisukorras nagu praegu. Meil ei ole klientide elukeskkonna ning paremate olmetingimuste parandamise vastu midagi, kuid küsimus on, mida meede lubab ja mida mitte. Äkki annab veel midagi muuta,” lootis Koit Voojärv.



Erisuste tegemine ja kas minister saab midagi muuta, oligi läbirääkimiste kohaks, miks volikogu liikmed pealinna sõidu ette võtsid. Lääne-Saare vald ei ole nõus, et Sõmera Kodu ära kaotatakse, seda aga näeb ette erihoolekande arengukava.



Selle järgi viiakse asukad Sõmera Kodust ära ning kogu Saaremaa peale jäetakse 40 hoolekandeteenust vajavat erivajadustega inimest. Sõmera Kodu peaks plaani järgi lõpetama tegevuse hiljemalt aastaks 2020. Selle sulgemisega kaotaks töö Sõmera Koduga seotud 135 inimest.



“Meid see ei rahulda. Väikesed perekodud tagavad küll privaatsuse, aga mis hinnaga see tuleb?” küsis Voojärv. Hooldekodusse paigutatud inimene peab teenuse eest teatavasti maksma. Raha tuleb enamasti pensionist.



"Uued kodumajutusega majad on kallima omaosalusega kui inimese pension, mis tähendab, et lähedastel tuleb kõik kinni maksta," selgitas Voojärv.

