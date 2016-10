Uudised

Loovusest erinevatest vaatenurkadest

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Teisipäev, 04. oktoober 2016. Oma mõtteid jagas publikuga ka Aleksei Turovski. FOTO: Valmar Voolaid Eile toimus Loomesuvila inimeste poolt korraldatud Saaremaa loomemajanduse seminar.



Pärast Saaremaa arenduskeskuse juhataja Piret Piheli avasõna tehti kokkuvõtteid suvise Loomesuvila tegemistest. Loovsaarlase sarjast rääkisid Kristi Kiil ja Valmar Voolaid.



Põnevaima ettekande pakkus kahtlemata loomapsühholoog Aleksei Turovski, rääkides loomeettevõtjatest loomamaailmas ehk ettevõtlusest ja koostööst loomariigis.



“Kui mulle tehti ettepanek kõnelda sellisel teemal, siis see ei olnud mulle üllatav, kuna loomariigis kehtivad kõik sellised nähtused nagu koostöö, konkurents, kohanemine, sümbioos. Loomariigis on olemas absoluutselt kõik need ettevõtlust iseloomustavad sõnad, välja arvatud sentimentaalsus, sest seda ei saa loomad endale lubada, kuna neil pole vaba aega. Kõik muu on loomade juures kenasti olemas,” rääkis Aleksei Turovski.



