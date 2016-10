Uudised

Juristid annavad Kuressaares tasuta nõu

Teisipäev, 04. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Teisipäev, 04. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Sihtasutuse Õigusteenuste Büroo (ÕTB) juristid jagavad neljapäeval Kuressaare kohtumajas vähekindlustatud inimestele tasuta õigusnõu. Erinevalt mullusest pääseb tänavu jutule eelregistreerimisega.



6. oktoobril annavad juristid Kuressaare kohtumajas nõu kella 11–15. Esimest korda jõudis tasuta õigusabi Saaremaale aasta tagasi. Kui mullu eelregistreerimist ei tehtud, siis tänavu tehakse. Oma konsultatsiooniaja saab iga õigusnõu soovija broneerida ÕTB telefonil 601 5122 või 5385 0005.



“Oleme seadnud sihtgrupi kriteeriumiks kehtiva miinimumpalga ehk 430 eurot pereliikme kohta. Praegu veel vabu aegu on ja võib julgelt helistada,” soovitas eile SA Õigusteenuste Büroo juhataja Hille Raud. Orientiir on seatud miinimumpalgast lähtuvalt sellepärast, et kui õigusmure tähendab hilisemat kohtuteed, oleks bürool võimalus anda asi üle riigi õigusabi advokaadile.



Kolm juristi nõustavad inimesi eelkõige igapäevasematel teemadel ehk valdkondades, millega enim kokku puututakse. Siia kuuluvad peresuhted, võlasuhted, töösuhted, eluasemega seotud keerukused, täitemenetlus ehk kõik see, mis takistab inimestel tavaeluga edasi minemast või võib elukvaliteedi hoopis pea peale pöörata.



Võlad vaevavad



“Välistame karistusõiguse ja äriõiguse küsimused. Süüdistatavate puhul on riigiõigusabi tagatud. Äriinimesed ei ole vähekindlustatud,” selgitas Raud.

Mullu jõudsid kaks juristi Kuressaare kohtumajas muredega ära kuulata 31 saarlast, kellest 77 protsenti moodustasid Kuressaare elanikud. ÕTB klientideks on tavaliselt tööinimesed. 19 protsenti õigusabil käijatest olid vanemaealised.



Eelmise aasta kogemuse põhjal võib öelda, et saarlasi vaevavad enim peresuhetest ja võlgadest tekkivad probleemid. Sageli on juristi töölaual laste ülalpidamiskohustuse mittetäitmisest tekkivad vaidlused – elatisemured. “See on peresuhetest peamine vaidlusteema. Ka on vaja vanemaid abistada lastega suhtlemise korra konfliktide lahendamisel ja varahooldusküsimuste sättimisel (kohtu nõusolek tehinguks alaealise varaga – toim),” tõi Raud esile.



