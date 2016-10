Uudised

Tänak Korsikal jälle kümnes

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 03. oktoober 2016. Kuigi Korsika MM-ralli teisel võistluspäeval (loe: laupäeval) sõidetud viimasel katsel suutsid saarlased Ott Tänak ja Raigo Mõlder (Dmack) näidata neljandat aega, tuli neil ralli üldkokkuvõttes leppida pigem tagasihoidliku kümnenda kohaga.



Eelmisel aastal Korsika ralli samuti kümnenda kohaga lõpetanud Tänak ja Mõlder olid avapäeva nelja kiiruskatse järel 13. kohal.



Teise võistluspäeva nelja kiiruskatsega (kohad 14., 12., 10., 4.) parandas Tänak oma kohta kahe positsiooni võrra ja tõusis üheteistkümnendaks. See juhtus tänu Kris Meeke’i (Citroen) kuuenda katse väljasõidule ja viimase katse neljandale ajale, kui mööduti WRC2 masinaga sõitnud Jan Kopeckyst.



“Vesi jahutas rehve ja tegi head, pidavus oli kohe märksa parem. Ma arvan, et me tegime päris hea sõidu,” rääkis Tänak Delfi Sport vahendusel sellest, kuidas vihmasadu tema kiirusele kasuks tuli.



Dmacki asfaldirehvid arengujärgus



Eile oli kavas kaks viimast katset. Neist esimesel, 53,78 km pikkusel katsel näitas Tänak üheksandat aega, kaotust katse võitnud britt Kris Meeke’ile kogunes 55,7 sekundit. Viimane katse oli lühike, pikkust vaid 10,42 km. Seal oli Tänak 11., kaotust võitjale Meeke’ile 17,1 sekundit.



Tänavuse Korsika ralli võitis kodupubliku rõõmuks Sebastien Ogier Volkswagenil, kes edestas teise koha saanud Thierry Neuville’i (Hyundai) 46,4 sekundiga. Poodiumile mahtus veel Andreas Mikkelsen (Volkswagen, - 1.10).



Temale järgnesid ja esikümnesse mahtusid veel 4. J. Latvala (Volkswagen), 5. C. Breen (Citroen), 6. H. Paddon (Hyundai), 7. D. Sordo (Hyundai), 8. E. Camilli (M-Sport), 9. M. Östberg (M-Sport) ja kümnendana Ott Tänak, kes kaotas Ogierile kümne katse kokkuvõttes kuus minutit ja 26,6 sekundit.



“Ott Tänak lootis hooaja 11. MM-etapil Korsikas alistada mullused deemonid, kui ei suutnud kitsastel mägiteedel üles leida mingitki kiirust. Kahjuks ei luba Dmacki alles arengujärgus asfaldirehvid mehel seda teha,” kirjutab ohtuleht.ee.

