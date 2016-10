Uudised

Laimjala entusiastid tõid Debora kodukohta tagasi

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 03. oktoober 2016. Kaunist noort paljasjalgset Debora Vaarandit tulid tervitama kümned Laimjala vallaga seotud inimesed, teiste seas Pahavalla külas sündinud president Arnold Rüütel koos abikaasa Ingridiga. FOTO: Tambet Allik Pärast kahe ja poole aasta pikkust ootusärevust avati Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale pühendatud mälestuspäeval Laimjala mõisapargis armastatud poetessi kuju.



“Ükski puu, mis pole tihedalt oma juurtega mullas, ei pea tormidele vastu. Ka Vaarandil näib nagu tungiv tarvidus, otse eluline vajadus olevat tunda ja tunnetada kodusaare mulda oma põhjataldu puudutamas,” selgitas Saaremaa muuseumi kultuurharidustöö korraldaja Anna-Liisa Õispuu Asva külas sündinud Orest Reisi mälestuste põhjal, miks poetessi kuju paljasjalgne sai.



“Ma tean, ta ei tee seda mingi välise efekti saavutamiseks, mitte mingi ekstravagantsuse demonstreerimiseks, vaid käia vähemalt oma lapsepõlvekodu radu paljajalu – see on tõeline Debora: kogu oma ääretus lihtsuses ja siiras südamlikkuses,” jätkas Õispuu.



“Kes oli see Debora Vaarandi? Ta oli üks meie seast, kuid tal oli lisaks kanda ka koorem olla meie ilutegija. On hea tõdeda, et tema loomejõud sai alguse Laimjalast,” rääkis Vaarandit isiklikult tundnud Laimjala raamatukogu pikaaegne juhataja Milvi Rapp.



“Saaremaa valss” kohal



Kuju püstitamise initsiaator on olnud arstina töötav Kaja Sepp, kes Vaarandi kunagises kodutalus üles kasvas. “Laimjala jääb nüüd kaardile kui Vaarandi kodu. Tõeline “Saaremaa valss” on nüüd Laimjalas,” rõõmustas ta.



Idee tuua Debora Vaarandi ehk Trulli Tepsi, nagu teda külas tunti, Laimjalga – kohta, kus ta veetis suure osa oma lapsepõlvest, sai alguse 2014. aastal.

“Tuli hull idee, et võiksime teha Vaarandile mälestuskivi või bareljeefi, kujust ei julgenud me toona veel mõeldagi,” meenutas Sepp, kelle sõnul kujunes idee teostamine algselt arvatust oluliselt keerulisemaks. “Ometi oleme jõudnud siiamaani,” võis Sepp tunda kergendust.



Läbi mitmete raskuste õnnestus idee ellu viia, leida rahastus ja tegijad. Kaja Sepp oli ka see, kes nägi kuju autorina kohe algusest peale Seaküla Simsonit (skulptor Aivar Simson – toim). Mees tuli ideega kaasa ning koos Paul Männi ja arhitekt Jüri Irikuga võetigi töö ette. Kusjuures oli Debora näol tegemist esimese naisekujuga, millega Simson ühelepoole sai.



Koloriitne mees on ka näiteks Johan Pitka ausamba autoriks, samuti on ta teinud Arvo Pärdi ning Nikolai von Glehni mälestuskujud ja Paul Kerese mälestusmärgi Narvas.



Kaja Sepp ütles, et Simson narris neid töö käigus üksjagu, lubades paljasjalgsele poetessile külge teha sukatripid või pakkudes tuttavatele naistele, et teeb kujule neist kellegi näo.



Volbriööst sünnipäevani



Laimjala vallavanem Vilmar Rei tundis kuju avamise üle heameelt ning tõdes, et ära on tehtud uskumatu töö.



“Ka minul on tulnud üle elada hetked, kui vallamaja uks läks lahti, sisse tuli Kaja ja teatas, et nüüd teeme kuju,” rääkis Rei ja lisas, et ettevõtmisega kaasnevaid rahanumbreid nähes oli usk esialgu väike.



Nüüd avaldas Rei aga lootust, et juba tuleva aasta juunis ümbritseb Deborat mõisaparki rajatav tiik ja üle tee on ehitatud terrass, kust vaadet nautida. Mälestuskuju juurde on plaanis luua madal veekogu kiviklibust põhjal.

Avatud saab see edaspidi olema volbriööst kuni Vaarandi sünniaastapäevani, mil tiik veest jälle tühjaks lastakse.



Kuju paigaldamisel andsid koos skulptoritega oma panuse Laimjala ettevõtja Ardo Kaljuste ja Janek Vaht Erilahenduste OÜ-st.



Kuju püstitamiseks suurima rahalise toetuse – 23 245 eurot said algatuse eestvedajad LEADER-programmist tänu Saarte koostöökogu positiivsele otsusele.



