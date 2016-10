Uudised

Vald palub Sõmera Kodu säilitamist

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Autor: MM Esmaspäev, 03. oktoober 2016. Tiina Luks. FOTO: Valmar Voolaid Lääne- Saare vallavalitsus soovib säilitada erivajadustega inimeste hooldekodu Sõmera Kodu vähendatud mahus – eelkõige ööpäevaringse erihoolekandeteenuse pakkumiseks liitpuudega isikutele.



Lääne Saare vallavanem Tiina Luks kirjutas reedel sotsiaalkaitseminister Margus Tsahknale, et kui Sõmera Kodu peaks likvideeritama, ei ole ööpäevaringset hoolekannet vajavatel liitpuudega klientidel ilmselt võimalik enam osa saada arengukavas kirjeldatud teenustest, suurendada iseseisvat toimetulekut, osaleda tööturul ega elukestvas õppes.



Osa töökohti kaob maakonnast sootuks



“Küll aga on aastate jooksul kujunenud Sõmera Kodust nende jaoks kodu, kust lahkumine toob kaasa rohkem või vähem ärevust,” märkis vallavanem. Tema sõnul tähendab asutuse likvideerimine muuhulgas seda, et märkimisväärne hulk töökohti kaob maakonnast sootuks.



“Seda vaatamata peaministri soovile leida võimalusi ministeeriumite valitsemisalas töökohtade pealinnast väljaviimiseks regioonidesse. Viimast väljendas peaminister suvisel kohtumisel omavalitsusjuhtidega Saaremaal,” kirjutas Luks.



