Nädalavahetus esitas riigifirmale väljakutse

Esmaspäev, 03. oktoober 2016.



Autor: Ines Vapper Esmaspäev, 03. oktoober 2016. Esimesel kahel nädalal teenindab TS Laevad kliente ajutistest soojakutest. FOTO: Priit Rauniste TS Laevad võttis ööl vastu laupäeva Saaremaa laevakompaniilt üle laevaliikluse korraldamise mandri ja Muhumaa ning mandri ja Hiiumaa vahelisel laevaliinil.



Kuna reedel katkes tormi tõttu laevaliiklus Virtsu-Kuivastu liinil mitmeks tunniks, vedas Saaremaa laevakompanii kõik sadamas ootavad inimesed üle ja andis laevad üle kella viie paiku laupäeva hommikul. Algse kokkuleppe järgi pidanuks laevad TS laevadele üle minema juba südaööl.



TS Laevad teenindab parvlaevakliente esialgu ajutistest konteineritest ja hooajaliselt palgatud suunajatega, sest endise operaatori klienditeenindussüsteemide mahavõtmine ja uute paigaldamine võtab aega kuni kaks nädalat.



Tallinnas dokis hoolduses käinud parvlaev Hiiumaa jõudis öösel vastu pühapäeva Virtsu-Kuivastu liinile ja hakkas hommikust reisijaid teenindama.



Lootus polnud reede õhtul veel kadunud



Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro avaldas veel reedel lootust, et Hiiumaa jõuab õigeks ajaks Väinamerele ja saab laupäeva hommikust inimesi vedama hakata, seda siiski ei juhtunud. Hilinemise põhjus oli laevaoperaatori kinnitusel tehnilise hoolduse pikenemine.

Parvlaeva Ionas rentimine TS Laevadele lisaks midagi maksma ei lähe, ütles TS Laevade juhatuse liige Kaido Padar.



Laupäeva öösel kella poole ühe paiku jõudis Padar Rohukülast Virtsu sadamasse. Järjekord oli siis endiselt umbes 1,5 kilomeetrit pikk.

Sel ajal oli teine soojak juba paigas ja algas juhtmete ühendamine. Väravad avati, nii et kõik piletita järjekorras oodanud said Kuivastusse tasuta.

Padar kinnitas, et praegu on uuel operaatoril prioriteet Virtsu-Kuivastu liinil kõik toimima saada ning ettevõte valmistub käesoleva nädala lõpul toimuvaks Saaremaa ralliks.



Kui laupäeva õhtupoolikul tekkis Virtsus taas pikk autode järjekord, siis õhtuks oli Padari kinnitusel olukord väga rahulik.



“Äsja lugesin üle – 30 autot. Harilaid jõudis sisse, plats saab puhtaks. Päeval, jah, oli kuni neljatunnine järjekord. Suutsime selle kenasti päeva jooksul ära klaarida. Nii et hetkel on kõigis neljas sadamas – Virtsus, Kuivastus, Rohukülas, Heltermaal – olukord hästi stabiilne ja samas jätkub töö uute süsteemide paigaldamisega,” rääkis Padar laupäeva õhtul “Aktuaalsele kaamerale” antud intervjuus.



“Suurim katsumus oli reede õhtu, kui koostöös Saaremaa laevakompanii ja majandusministeeriumiga lahendasime niiöelda tormijärgseid kahjusid, et kõik inimesed saaksid kenasti üle ja meie saaks hakata uute süsteemide paigaldamisega peale,” ütles Padar.





Debüütpäeval teenindati 4000 reisijat



TS Laevad alustas 1. oktoobril parvlaevaliikluse opereerimist mandri ja suursaarte vahel ning teenindas esimesel päeval kokku 4000 reisijat ja 1700 sõidukit, teatas Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.



Operatiivandmetel veeti Heltermaa-Rohuküla suunal 350 reisijat ja 142 sõidukit ning Rohuküla-Heltermaa suunal 595 reisijat ja 224 sõidukit. Laevaliiklus Hiiumaa liinil toimus vastavalt sõiduplaanile.



Kuivastu-Virtsu suunal teenindati 1.oktoobril operatiivandmetel 1339 reisijat ja 614 sõidukit ning Virtsu - Kuivastu suunal 1713 reisijat ja 736 sõidukit. Esimesel päeval sõitsid Saaremaa liinil laevad vabagraafikus.



Eile teenindasid Rohuküla-Heltermaa liini parvlaevad Regula ja St.Ola ning Virtsu-Kuivastu liini parvlaevad Hiiumaa, Ionas ja Harilaid.

