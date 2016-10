Uudised

UUS! MEIE MAA TV: Vaata auto pardakaamera salvestust võikast avariist!

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 01. oktoober 2016. Täna lõuna paiku toimus Kuressaares Pihtla tee ja Talve tänava ristmikul liiklusõnnetus, milles osalesid kolm sõidukit.



Keegi õnnetuses viga ei saanud ja kõik juhid olid politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Heiko Leesmenti sõnul kained. Juhtumi asjaolude ja võimaliku süü tuvastamisega tegeleb edasi kindlustus.



Õnnetuse pôhjustas Volvo, mille roolis oli naisterahvas, kes pole Saaremaa elanik.







Samal ristmikul leidis vaevu kuu tagasi aset liiklusõnnetus, kus sõiduauto Opel sõitis külje pealt sisse ettevõtte GoBus liinibussile.



Kuressaare linnavolikogu liige ja arengukomisjoni esimees Taavi Rauniste tõdes, et linnavalitsus on planeerimas juba lähiaastatel Pihtla tee, Talve ja Raudtee tänava ristmiku ümberehitamise.



