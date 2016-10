Uudised

UUS! Tõnu Post on parim VIP-kündja

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 01. oktoober 2016. VIP-de künnivõistluse võitja Tõnu Post. Foto: Sven Arbet. Reedel algasid Kehtnas Eesti künnimeistrivõistlused, mil kahe päeva jooksul selgitatakse välja Eesti parimad kündjad neljas erinevas võistluskategoorias.



Tänavused künnimeistrid tava- ja pöördatrade klassis sõidavad tuleva aasta 1. ja 2. detsembril Keenias toimuvatele maailmameistrivõistlustele.



Kui aga tõeliste meisterkündjate väljaselgitamine nõuab kaks päeva pingsat täppistööd, siis mõnevõrra lihtsamalt läks asi nn VIP-kündjate kategoorias.



Võistlusklass, mis ellu kutsutud eelkõige ikka künnivõistlustele laiema kõlapinna andmiseks, põlise põlluharimise viisi – künni – propageerimiseks ja selle olulisuse teadvustamiseks. Sest vähemalt entusiastid leiavad, et olgu see pindmine mullaharimine kui efektiivne tahes, Eestimaa põllud vajavad siiski ka kündmist.



Paari tunni vältel panid oma künnioskused mulluse VIP-võistluse võitja Tanel Talve ohtrate, olgem ausad, ka aasivate kommentaaride saatel proovile maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, ajakirjanikud Peeter Raidla ja Jüri Aarma, kirjanik Kati Saara Vatmann, lauljad Mait Maltis ja Brigita Murutar, Saaremaa põllumees Tõnu Post ning jalgpallur Marek Lemsalu.



Kohtunikud olid Madis Ajaots ja Jaak Läänemets. Neist viimane tegi teatavaks karmi, kuid õiglase tõe – enamik VIP-kündjatest saavutasid suurepäraselt, kellel rohkem, kellel vähem, kaarjad vaod.



Kõige vähem oli lookeid sees Aasta Põllumehe tiitliga pärjatud Tõnu Posti künnil, tema kroonitigi sedakorda selle võistlusala võitjaks. Ise ütles Post tulemust kommenteerides nõnda, et on traktoriga küll varem sõitnud, kuid künda pole endal senini vajadust olnud. Tänavused künnimeistrid tava- ja pöördatrade klassis sõidavad tuleva aasta 1. ja 2. detsembril Keenias toimuvatele maailmameistrivõistlustele.Kui aga tõeliste meisterkündjate väljaselgitamine nõuab kaks päeva pingsat täppistööd, siis mõnevõrra lihtsamalt läks asi nn VIP-kündjate kategoorias.Võistlusklass, mis ellu kutsutud eelkõige ikka künnivõistlustele laiema kõlapinna andmiseks, põlise põlluharimise viisi – künni – propageerimiseks ja selle olulisuse teadvustamiseks. Sest vähemalt entusiastid leiavad, et olgu see pindmine mullaharimine kui efektiivne tahes, Eestimaa põllud vajavad siiski ka kündmist.Paari tunni vältel panid oma künnioskused mulluse VIP-võistluse võitja Tanel Talve ohtrate, olgem ausad, ka aasivate kommentaaride saatel proovile maaeluministeeriumi kantsler Illar Lemetti, ajakirjanikud Peeter Raidla ja Jüri Aarma, kirjanik Kati Saara Vatmann, lauljad Mait Maltis ja Brigita Murutar, Saaremaa põllumees Tõnu Post ning jalgpallur Marek Lemsalu.Kohtunikud olid Madis Ajaots ja Jaak Läänemets. Neist viimane tegi teatavaks karmi, kuid õiglase tõe – enamik VIP-kündjatest saavutasid suurepäraselt, kellel rohkem, kellel vähem, kaarjad vaod.Kõige vähem oli lookeid sees Aasta Põllumehe tiitliga pärjatud Tõnu Posti künnil, tema kroonitigi sedakorda selle võistlusala võitjaks. Ise ütles Post tulemust kommenteerides nõnda, et on traktoriga küll varem sõitnud, kuid künda pole endal senini vajadust olnud.

Veel artikleid samast teemast »