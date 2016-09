Uudised

UUS! Laupäeval teenindavad Saaremaa liini Ionas ja Harilaid

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: MM Laupäev, 01. oktoober 2016. Kaido Padar haaras Virtsu sadamas ka ise kommikoti, et järjekorras ootajatele lohutust pakkuda - kuigi see järjekord on tekkinud siiski veel eelmise vedaja "valitsusajal". FOTO: Delfi Laupäeval, 1. oktoobril teenindavad Virtsu-Kuivastu laevaliini parvlaevad Ionas ja Harilaid, parvlaev Hiiumaa naaseb dokist liinile pühapäevaks, hilinemise põhjus on laevaoperaatori kinnitusel tehnilise hoolduse pikenemine.



Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad juhatuse liikme Kaido Padari sõnul Ionase laupäevaks rentimine ettevõttele lisakulusid kaasa ei too. Kuigi parvlaev Hiiumaa pidi alates laupäevast teenindama Kuivastu-Virtsu laevaliini, siis selle asemel parvlaev Ionase rentimine TS Laevadele lisaks midagi maksma ei lähe, ütles Padar. Tema sõnul näitab see veelkord, kuivõrd ennustamatud on laevad ja kui ootamatult midagi juhtuda võib. Tallinna Sadama tütarfirma TS Laevad juhatuse liikme Kaido Padari sõnul Ionase laupäevaks rentimine ettevõttele lisakulusid kaasa ei too. Kuigi parvlaev Hiiumaa pidi alates laupäevast teenindama Kuivastu-Virtsu laevaliini, siis selle asemel parvlaev Ionase rentimine TS Laevadele lisaks midagi maksma ei lähe, ütles Padar. Tema sõnul näitab see veelkord, kuivõrd ennustamatud on laevad ja kui ootamatult midagi juhtuda võib.

Veel artikleid samast teemast »