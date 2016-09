Uudised

ÜLEKOHTU LÕPP: Meie Maad saab alates 1. oktoobrist taas osta parvlaevadelt! (2)

Reede, 30. september 2016.



Autor: MM Reede, 30. september 2016. Alates 1. oktoobrist, mil parvlaevaliiklust asub opereerima riigiettevõte TS Laevad, saab Virtsu–Kuivastu liinil sõitvatelt praamidelt üle pika aja osta ka ajalehte Meie Maa.



Meie Maa müük Vjatšeslav Leedo ettevõtte Väinamere Liinid poolt opereeritud parvlaevadel lõpetati suvel 2010. Sellele otsusele reageerisid sama aasta oktoobris häälekalt 13 tuntud inimest, teiste seas Erkki-Sven Tüür, Jüri Tuulik ja Peeter Olesk, kes avaldasid Meie Maas oma avaliku kirja Leedole.



“Üks tõsine mure rõhub meie südameid,” seisis toona avalikus kirjas. “Täna, 22. oktoobril saab kolm kuud sellest, kui viimati oli võimalik saarte juhtivat lehte Meie Maa osta/lugeda teie praamidel. Meie Maa, Hiiu Lehe ja Kodumaja müük parvlaevadel on sellest ajast keelatud – see aga on juba haruldane otsus tsiviliseeritud maailmas.”



“Ometi teame kõik, et praamiliinid on tugevasti doteeritud maksumaksjate rahaga ja parvlaev peaks seega olema avalik ruum. Piirangute kehtestamine meenutab aegu, mil oli rangelt reglementeeritud, mida võis ajalehes avaldada ning kus ja kuidas võis ajalehti levitada. Neid aegu ei taha keegi tagasi,” seisis veel kirjas.



Kolme mainitud inimese kõrval kirjutasid läkitusele alla ka Vassili Auväärt, Luule German, Sulev Mets, Vambola Paavo, Anu Pallas, Endel Saar, Udo Suurtee, Ants Tamme, Elvi Vaher ja Valter Voole.



Korraks anti võimalus



Täielik boikott Meie Maale vältas parvlaevadel üle nelja aasta, sest 2014. aasta oktoobri keskel võeti Saaremaa suurim väljaanne lühiajaliselt taas praamidele müüki. Isegi Delfi Ärileht avaldas sel puhul 1. novembril 2014 uudise “Leedoga konkureeriva ajalehe Meie Maa müük taastus parvlaevadel pärast nelja-aastast keeldu”.



Meie Maa peatoimetaja Veiko Visnapuu rääkis toona Ärilehele, et probleemi olemus seisneb selles, et parvlaevaliiklust korraldavale Vjatšeslav Leedole kuulub paljude muude ettevõtete seas ka ajaleht Saarte Hääl, mille konkurent Meie Maa on.



Meie Maa müügikeeluga parvlaevadel sooviti tõkestada konkureeriva lehe levikut ja selline olukord kestis kahjuks aastaid, vahendas Ärileht Visnapuu sõnu.



Ärileht osutas, et Meie Maa pöördus olukorra muutmiseks mitmete instantside poole. “Näiteks 2014. aasta 1. oktoobril majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poole palvega, et ministeerium arvestaks vähemalt uuel, praegu käimasoleval praamihankel Meie Maa soovi olla parvlaevadel võrdsetel alustel kättesaadav koos Leedole kuuluva Saarte Hääle ja muude ajakirjandusväljaannetega,” kirjutas Ärileht.



Ärileht tõi ära ka ministeeriumi vastuse 17. oktoobrist 2014 Meie Maale, mis oli ajalehte toetav.



“Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on samuti seisukohal, et parvlaevadel kättesaadava ajakirjanduse valik ei tohiks sõltuda parvlaevaühenduse korraldajast ega vastavatest ärihuvidest, vaid see peaks kaasa aitama info vabale ja paremale kättesaadavusele,” vastas ministeeriumi lennundus- ja merendusosakonna juhataja Jaak Kaabel toona Meie Maale.



