Pöide vald ütles lõpliku “ei” (1)

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 01. oktoober 2016. Pöide vallavolikogu viis liiget hääletasid eilsel istungil Pöide ühinemisläbirääkimistele kaasamise vastu. FOOT: Valmar VOolaid Pöide volikogul oli eile viimane võimalus liituda Kuressaare linna poolt algatatud ühinemisläbirääkimistega Saaremaal ühtse omavalitsuse moodustamiseks, kuid jättis selle võimaluse vastuhäälte tõttu kasutamata.



Pöide vallavolikogu esimees Marina Treima pani istungil hääletamisele kaks eelnõu. Neist esimene käis selle kohta, et Pöide teeb Laimjala, Orissaare ja Leisi vallavolikogule ettepaneku ühinemise nimel haldusterritoriaalsete piiride muutmiseks eesmärgiga moodustada nelja valla baasil üks omavalitsusüksus. Eelnõu poolt hääletas seitse volikogu liiget, vastu üks.



Teise eelnõu järgi oleks Pöide vald kaasatud juba alustatud ühinemisprotsessi ühtse Saaremaa nimel ning sellega mitte taotletud täiendavaid läbirääkimisi. Veel sisaldas eelnõu Pöide osavalla moodustamist ning võimalust, et pärast riigikohtu lahendit haldusreformi seaduse kohta lõpetab Pöide läbirääkimised ja püüab uuesti alustada läbirääkimisi Ida-Saare valdadega.



Selle eelnõu vastuvõtmise poolt hääletas kaks ja vastu viis volikogu liiget. Üks volinik jäi erapooletuks.



Vastavalt haldusreformi seadusele oli võimalik läbirääkimistega liituda 30. septembrini, mis tähendab, et Pöide volikogu keeras lõplikult selja vabatahtlikuks liitumiseks ühtse Saaremaa valla nimel. Pöide on varem kahel korral vastanud eitavalt linna kutsele osaleda ühinemisläbirääkimistel. Lisaks Saaremaa valla strateegilistele eelistele lubas vabariigi valitsus maakondliku ühinemise korral ühinejaid premeerida ligi viie miljoni eurose boonusega. Ent selle saaks ainult siis, kui Pöide suurvallaga ühineks.



Priit Lulla tõi välja miinused



Kokku moodustavad Saaremaa omavalitsuste ühinemistoetused 4,7 miljonit eurot. “On jäetud mulje, et investeerimisvajadused saab rahuldatud, kuid enamik sellest rahast kulub ühinemisega seotud protseduuridele,“ ütles eilsel istungil volikogu liige Priit Lulla.



Saare maavalitsuse ühinemisnõuniku Taavi Kurisoo sõnul on investeeringutena Saaremaa omavalitsustel erinevatele objektidele kokku järgmiseks neljaks aastaks ette nähtud 22 miljonit eurot. 2018. aasta arvatav eelarve Saaremaa vallal, mis on niiöelda mehaaniliselt kokku pandud, moodustab 35 miljonit eurot. Kui praegu saab maakond tasandusfondist toetust 1,4 miljonit eurot, siis ühinemise korral väheneb see 150 000 euro võrra, kuid tõenäoliselt vaadatakse toetussummade suurus uuesti üle.



“Vallavalitsust hakkavad juhtima erakonnad ja asi muutub poliitiliseks. Äärealadel ei ole otsustusõigust,“ leidis Lulla Saaremaa valla miinuseks. Ühinemislepingu järgi on suures vallas üks volinik 1000 elaniku kohta.



“Piirkonna kandidaate võivad valida kõik Saaremaa inimesed,“ selgitas Kurisoo.

“Eelistatakse ikkagi oma piirkonna inimesi. Miks peaks Nasva elanik valima Pöide kandi inimest?“ küsis Lulla.



26 omavalitsust on vaidlustanud haldusreformi seaduse riigikohtus, kus seda hakatakse arutama 4. oktoobril. “Isegi kui riigikohus otsustab, et haldusreformi seadus on põhiseadusega vastuolus ja seda tuleb muuta, siis ühinemisprotsess selle taha seisma ei jää,“ kinnitas Kurisoo.



Üks volikogu liige ikka puudu



Pöide volikogu istungil viibis eile kaheksa volikogu liiget, sest üks liige on endiselt puudu. Valimiskomisjoni esimees Maire Käärid on raskes seisus, sest otsib jätkuvalt 17. septembril volikogust lahkunud Koit Kelderi asemele valimisliidu Oma Vald nimekirjast asendusliiget. Eitavalt on vastanud Ain Koppel, Ivo Sepp ja Raili Nõgu. 27. septembril saatis Käärid volikogu asendusliikmeks saamise ettepaneku Meelis Pärnale, kuid ka tema teatas, et ei soovi volikokku.



Neljapäeval sai asendusliikmete nimekirjas järgmisena kutse asuda täitma volikogu liikme kohustusi Kaarel Bachman, kes kogus 2013. aasta kohalikel valimistel, nagu ka Meelis Pärn ja Raili Nõgu, viis häält.



Eile teatas Bachman, et ei soovi volikogu liikme kohta vastu võtta. “Olen juba kaks aastat elanud Kuressaares ja töötan haiglas, mistõttu päevad venivad vahel pikaks, nii ei saa garanteerida volikogu istungile jõudmist,” põhjendas Bachman. Teiseks oleks ta juba esimesel korral pooldanud valdade ühinemist.



“Kuna nad raiuvad vastu ja üritavad hoida seda, mida enam pole. Kas sellisel hüüdjal häälel kõrbes on mõtet?” viitas ta volikogu seisukohale suure Saaremaa valla ühinemisläbirääkimistega mitte kaasa minna.



