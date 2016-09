Uudised

Koer Mia õpetab mudilasi tänasest taas lugema

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Loe kommentaare | Kommenteeri



Autor: Pamela Talzi Laupäev, 01. oktoober 2016. Lugemiskoer Mia näitab koos omanik Ly Saarega raamatukogu lugemissaalis trikki “muks”. FOTO: Valmar VOolaid Täna alustab lugemiskoer Mia raamatukogus juba kolmandat hooaega.



Seitsmeaastane alaska malamuut nimega Snowtear (Lumepisar – toim) ehk Mia pakub raamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõivu sõnul võimalust nii koolieelikutel kui ka 1. klassi õpilastel oma lugemisprobleemidest või koerahirmust jagu saada.



Igal laupäeval saab eelnevalt registreerides kuni neli last lugemiskoeraga koos aega veeta. Ühe mudilase peale on mõeldud 20 minutit, kus esimesed 15 minutit kuluvad lugemisele ja järgnevad koeraga mängimisele.



“Kui aastaid tagasi tutvustasime võimalust koeraga koos lugemist proovida, vaadati meid nagu veidrikke,” tõdes Kõiv. Siiski otsustati võtta ühendust MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu esindaja Maarja Taliga. Esialgu prooviti lugemiskoerana üht spanjelit, aga omanik loobus koera allergia tõttu programmis osalemisest.



Hiljem, kui Mia omanik Ly Saar juhtus raamatukogust möödudes märkama kelgukoertega jõulueelseid dekoratsioone, sai ta innustust pakkuda oma lemmikut lugemiskoeraks. “Nägin 2014. aastal saadet “Sõber koer”, kus räägiti lugemisprojektist ja sellest, kuidas koer osales raamatukogu töös. Mul lõi kohe pirni põlema, et seda ma just tahaksin temaga teha,” meenutas Saar.

Ajaks, mil teraapiakoera paberid olid tehtud, sai Ly päriselt aimu, kui tugeva närvikavaga ta koer on.



Lugemissessioonides jälgib Ly, kuidas lastel parajasti läheb ning pakub vajadusel stressi maandamiseks kas koera paitada või talle maiust pakkuda.

Pärast lugemist tehakse spetsiaalse täringuga valik, milliseid harjutusi Ly juhendamisel koeraga tegema hakatakse. “See ajab lapsed väga õhinasse. Kui nad hästi hakkama saavad, on see neile samas ka eduelamus,” selgitas omanik.



Teab oma tööd



Täringul on kirjas trikid “viska viis”, “viska kümme”, “vasak”, “parem”, “tere” ja “muks”. Samuti võib palli visata ja õppida, kuidas õigesti ese maiuse vastu välja vahetada.



Mia tajub omaniku sõnul lapsi väga hästi. “Ta võib maanduda lapsele kaela või hoida poolemeetrist distantsi. Teinekord läheneb ta vaikselt nühkides ja julgustab matile lugema tulema,” kirjeldas omanik.



Kuna maakonna ainus lugemiskoer on harjunud, et seanssidel tuleb tal hakkama saada nelja rüblikuga, on tulnud ette, et ühe lapse puudumine grupist koerale sugugi ei istu: kui laps asendati täiskasvanuga, tõusis Mia püsti, raputas karvad sirgu ja seadis end ukse juurde lahkumiseks valmis – tema oma tööd poolikult ei tee.



Mia käib agility ja kuulekuse trennides ning võistleb, et end vormis hoida. “Trennides käime seepärast, et nii mulle kui Miale meeldib seltskonnas viibida. Samas ei pruugi ennast alati kõrvalt näha, kui võistlusteks harjutusi lihvime,” seletas koeraomanik.



Koeral on harjutused küll käpas, kuid Ly sõnul muudetakse kennelliitudes pidevalt eeskirju, mistõttu tuleb jälle ümber õppida.



“Tihti tuleb üllatusi, et kuigi oled harjutused selgeks saanud, satub koer võistlusel vahel siiski paanikasse, sest ei tea, kas tuleb teha uut või vana moodi,” naeris ta.



Esimene kokkupuude oli Mial võõra mudilasega, kui Ly jalutas kümnekuuse kutsikaga Rae poe ees. “Vaatan, et just kõndima saanud laps tuli meie poole tiira-taara, mina silmadega otsisin lapsevanemat, aga ei märganud. Järsku maandus laps Mia kaela teda kahe käega kallistades,” meenutas Ly südant puperdama panevat kogemust.



Kui vanaisa naise juurde jõudis, küsis Ly: “Kui te nägite, et laps meie poole tuleb, miks te midagi ei teinud?” Mees vastas talle, et miks ta pidi teda keelama – ta on seda nägu koer, et ta ei tee kärbselegi liiga.



Seda, milliseid trikke Mia veel oskab, saab vaadata Meie Maa Facebookist. Seitsmeaastane alaska malamuut nimega Snowtear (Lumepisar – toim) ehk Mia pakub raamatukogu lasteosakonna juhataja Liilia Kõivu sõnul võimalust nii koolieelikutel kui ka 1. klassi õpilastel oma lugemisprobleemidest või koerahirmust jagu saada.Igal laupäeval saab eelnevalt registreerides kuni neli last lugemiskoeraga koos aega veeta. Ühe mudilase peale on mõeldud 20 minutit, kus esimesed 15 minutit kuluvad lugemisele ja järgnevad koeraga mängimisele.“Kui aastaid tagasi tutvustasime võimalust koeraga koos lugemist proovida, vaadati meid nagu veidrikke,” tõdes Kõiv. Siiski otsustati võtta ühendust MTÜ Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu esindaja Maarja Taliga. Esialgu prooviti lugemiskoerana üht spanjelit, aga omanik loobus koera allergia tõttu programmis osalemisest.Hiljem, kui Mia omanik Ly Saar juhtus raamatukogust möödudes märkama kelgukoertega jõulueelseid dekoratsioone, sai ta innustust pakkuda oma lemmikut lugemiskoeraks. “Nägin 2014. aastal saadet “Sõber koer”, kus räägiti lugemisprojektist ja sellest, kuidas koer osales raamatukogu töös. Mul lõi kohe pirni põlema, et seda ma just tahaksin temaga teha,” meenutas Saar.Ajaks, mil teraapiakoera paberid olid tehtud, sai Ly päriselt aimu, kui tugeva närvikavaga ta koer on.Lugemissessioonides jälgib Ly, kuidas lastel parajasti läheb ning pakub vajadusel stressi maandamiseks kas koera paitada või talle maiust pakkuda.Pärast lugemist tehakse spetsiaalse täringuga valik, milliseid harjutusi Ly juhendamisel koeraga tegema hakatakse. “See ajab lapsed väga õhinasse. Kui nad hästi hakkama saavad, on see neile samas ka eduelamus,” selgitas omanik.Täringul on kirjas trikid “viska viis”, “viska kümme”, “vasak”, “parem”, “tere” ja “muks”. Samuti võib palli visata ja õppida, kuidas õigesti ese maiuse vastu välja vahetada.Mia tajub omaniku sõnul lapsi väga hästi. “Ta võib maanduda lapsele kaela või hoida poolemeetrist distantsi. Teinekord läheneb ta vaikselt nühkides ja julgustab matile lugema tulema,” kirjeldas omanik.Kuna maakonna ainus lugemiskoer on harjunud, et seanssidel tuleb tal hakkama saada nelja rüblikuga, on tulnud ette, et ühe lapse puudumine grupist koerale sugugi ei istu: kui laps asendati täiskasvanuga, tõusis Mia püsti, raputas karvad sirgu ja seadis end ukse juurde lahkumiseks valmis – tema oma tööd poolikult ei tee.Mia käib agility ja kuulekuse trennides ning võistleb, et end vormis hoida. “Trennides käime seepärast, et nii mulle kui Miale meeldib seltskonnas viibida. Samas ei pruugi ennast alati kõrvalt näha, kui võistlusteks harjutusi lihvime,” seletas koeraomanik.Koeral on harjutused küll käpas, kuid Ly sõnul muudetakse kennelliitudes pidevalt eeskirju, mistõttu tuleb jälle ümber õppida.“Tihti tuleb üllatusi, et kuigi oled harjutused selgeks saanud, satub koer võistlusel vahel siiski paanikasse, sest ei tea, kas tuleb teha uut või vana moodi,” naeris ta.Esimene kokkupuude oli Mial võõra mudilasega, kui Ly jalutas kümnekuuse kutsikaga Rae poe ees. “Vaatan, et just kõndima saanud laps tuli meie poole tiira-taara, mina silmadega otsisin lapsevanemat, aga ei märganud. Järsku maandus laps Mia kaela teda kahe käega kallistades,” meenutas Ly südant puperdama panevat kogemust.Kui vanaisa naise juurde jõudis, küsis Ly: “Kui te nägite, et laps meie poole tuleb, miks te midagi ei teinud?” Mees vastas talle, et miks ta pidi teda keelama – ta on seda nägu koer, et ta ei tee kärbselegi liiga.Seda, milliseid trikke Mia veel oskab, saab vaadata Meie Maa Facebookist.

Veel artikleid samast teemast »