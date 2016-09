Uudised

Tänak alustas Korsikal tagasihoidlikult

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: MM Laupäev, 01. oktoober 2016. Ott Tänak ja Raigo Mõlder eile Korsika rallil kihutamas. Foto: @World, Dmack Saarlased Ott Tänak ja Raigo Mõlder (DMACK) ei suutnud Prantsusmaal Korsika saarel toimuva MM-ralli esimestel katsetel esikümne tempos püsida. Neljapäeval toimunud testikatsel saadi kirja üheksas aeg.



Eile õhtul enne lehe trükkiminekut olid nad jõudnud läbida kolm kiiruskatset, kus esimesel näidati 12. aega ja kahel järgmisel 13. aega. Nad oleksid olnud enne eilset viimast katset 13. kohal ka üldjärjestuses, kuid britt Kris Meeke lõhkus kolmandal kiiruskatsel rehvi ja nii tõusid saarlased üldarvestuses siiski 12. kohale.



Üldseis 3. katse järel nägi välja nii: 1. S. Ogier (Volkswagen), 2. T. Neuville (Hyundai) +32,5, 3. D. Sordo (Hyundai) +39,2, 4. J. Latvala (Volkswagen) +47,4, 5. A. Mikkelsen (Volkswagen) +48,6, 6. C. Breen (Citroën) + 59,0, 7. H. Paddon (Hyundai) +1.01,3, 8. E. Camilli (M-Sport) +1.39,4, 9. M. Östberg (M-Sport) + 2.03,5, 10. E. Evans (M-Sport) +2.07,2, 11. J. Kopecky (Škoda) +2.19,0, 12. O. Tänak (DMACK) +2.40,6., 13. K. Meeke (Citroën) + 2.41,9.



Tänak ja Mõlder hoidsid enne Korsika rallit MM-sarja punktiarvestuses 52 silmaga kaheksandat kohta. Vaid punktiga jääb eestlastest maha Kris Meeke (Citroën), Mads Östbergil (M-Sport) on seitsmendana koos 78 punkti. Sebastien Ogier (169) juhib hooaega Volkswageni tiimikaaslase Andreas Mikkelseni (110) ees. Koos Korsikaga jääb hooaja lõpuni neli etappi, kirjutab Delfi Sport.



