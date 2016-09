Uudised

Salmel avatakse uus treeningplats

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: Sigrid Osa Laupäev, 01. oktoober 2016. Ott Kiivikas. Salme põhikooli kõrval avatakse 4. oktoobril kell 12 uus treeningplats, mida tuleb avama Eesti parim kulturist Ott Kiivikas, kes viib läbi näidistreeningu ja räägib, kuidas rajatist kasutada saab. Treeningplatsi tootja on Workout Station. Inventari soetamisel kuulub paketi sisse ka Ott Kiivikase (pildil) näidistreening.



Platsi kasutamine on tasuta kõigile huvilistele. Möödunud aastal püstitati samasugune treeningplats Kuressaare supelranda ja tänavu Orissaare spordihoone juurde.



“Välitrenažöörid ei ole mingi uus nähtus, aga tihti on need nii primitiivsed või nõuavad juba mingit treenitust, et üldse saaks midagi teha. Kui inimene suudab lõuga tõmmata ja rööbaspuid suruda, siis ta on juba treenitud inimene. Aga selle platsi puhul on mõeldud ka tulevikule – et kui ma täna seda ei suuda, siis kuidas luua lahendus, et saaks treenituse sinnamaani,” rääkis Kiivikas.



Plats on kasutamiseks juba valmis, ehkki avamine toimub ülejärgmisel nädalal. Platsi tellis Salme noorteklubi L.A.D.U.



„See on tervele kogukonnale mõeldud. Sinna juurde tulevad tulevikus ka mõned väiksemad atraktsioonid,” rääkis Salme kooli huvijuht Mariliis Lazarev.



