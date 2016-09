Uudised

Klaasikillud vigastasid politseinikku (1)

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: Ahto Jakson Laupäev, 01. oktoober 2016. Foto on illustratiivne. Sundtoomist tegema läinud kahest politseinikust üks sai Kihelkonnal klaasikildudega tabamuse näkku, kui tagaaetav mees oma elukohas akna puruks viskas.



Kolmapäeval Kuressaare kohtumajas ette loetud süüdistuse kohaselt kasutas alkoholijoobes Margus Vask füüsilist vägivalda politseiniku suhtes, kes täitis mai lõpus tema suhtes välja kirjutatud sundtoomise määrust. Mees oli plaanis toimetada Kuressaare politseijaoskonda.



Kihelkonnal elav Vask viskas toast tuvastamata esemega läbi aknaklaasi nii, et purunenud aknast paiskusid klaasikillud teisel pool akent seisvale politseinikule vastu nägu. Korravalvur pääses vahejuhtumist lühemaajalise tervisekahjustusega.

Kohus tunnistas kolmapäeval Margus Vase kokkuleppemenetluse korras süüdi vägivalla kasutamises ametikohustusi täitva võimuesindaja suhtes ja mõistis talle karistuseks kuus kuud vangistust.



Kuna politsei hoidis meest kolm päeva kuriteos kahtlustatavana kinni arestimajas, arvas kohus selle aja karistuse hulka.



