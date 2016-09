Uudised

Uuest vedajast sadamas veel märki ei olnud (1)

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: Heli Salong Laupäev, 01. oktoober 2016. Kuivastu sadama hoone täitus praamiliikluse katkemise ajal paljude inimestega, kes olid teadmatuses, millal mandrile pääsevad. FOTO: Valmar Voolaid Eile keskpäeva paiku jäeti parvlaev Harilaid ankrusse Kuivatusse ja Ionas Virtsu. Väidetav põhjus – liiga tormine meri.



Eile kell 17 paiku oli autode rivi veninud isegi Kuivastus juba liiga pikaks. Oma autoga esimeste hulgas järjekorras ootav Merike ütles, et on sadamas juba kella 12-st ja ära minna ei tahaks, sest on järjekorras nii ees. Saaremaal käis ta tööasjus ja lootis pärastlõunal koju Tallinna jõuda. Kannatlikult ootasid ka kõik sadamasse jõudnud liinibussid.



Kui välja oli kuulutatud, et tormi tõttu laevad ei sõida, siis sadamas ootavad reisijad käisid merd vaatamas ja imestasid, et tuult nagu oleks, aga lainetust ei paistnud üldse.



Harilaiu kõrvale oli ennast sadamasse tormivarju seadnud ka kaubalaev Neudorf, kus peal viibinud Ukraina noormees hõikas, et nad veavad puitu Lätist Soome ja torm sundis sadamasse tulema.



Hea päev oli aga sadama poel ja kohvikul, kus rahvast oli harjumatult palju.



Mingeid märke sellest, et südaööl toimub vedajafirma vahetus ja tegevusse astub TS Laevad, sadamas veel näha polnud. Küll aga seisis veoauto koos kahe konteinerkassaga ootel Eemu tuuliku juures. Südaööl toodi need ajutised müügikohad sadamasse.



Esimesed paar nädalat toimubki piletimüük sealt ning laevale sõitvate inimeste pileteid kontrollitakse käsitsi, sest vanades kassades uute süsteemide häälestamine võtab aega.



Küll aga on Saarte Liinid lubanud Leedo firmalt ära osta kassade juures asuvad tõkkepuud ning asfaldi sees olevad kaablisilmused, et töö saaks jätkuda vanaviisi olemasolevates kassades. Laiemaks on ehitatud rambid, sest uued laevad tulevad laiemad ja uute rampidega on tagatud ka reisijate ohutus.



Uus toitlustaja, Arensburg OÜ, pääses laevadele alles südaööl, aga on lubanud juba esimesel reisil pakkuda kohvi, putru, salateid ja võileibu, sealjuures saab kiluvõileiva kätte 1 euroga.

