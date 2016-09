Uudised

UUS! Leedo “viimnepäev” tõi kaasa tormi ja jättis tuhanded inimesed 6,5 tunniks lõksu

Reede, 30. september 2016.



Autor: Sirli Tooming, Sigrid Osa, Ines Vapper Reede, 30. september 2016. Tundidepikkune ootamine väsitas kaubaauto juhi sedavõrd ära, et mees otsustas silma looja lasta. FOTO: Valmar Voolaid Väinamerel pöördus tuul läände ja puhus kuni 25 m/s, katkestades reedel kella ühe paiku päeval Kuivastu-Virtsu vahelise praamiliikluse täielikult. Ühendus taastus mõlemal suunal alles kell 18.45.



Kuivastu-Virtsu liini teenindanud Ionas ja Harilaid pidid tuulele alla vanduma, vähem ilmatundlik parvlaev Hiiumaa viibis enne operaatorivahetust aga Tallinnas dokihoolduses.



Väinamere Liinid OÜ tegi tekkinud olukorraga seoses majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku jätkata veoteenuse osutamist kuni ootejärjekorra likvideerimiseni, millega ministeerium ka nõustus.



Kuigi Väinamere Liinid soovitas reisijatel sadamatesse enne laevaliikluse taastumist mitte sõitma hakata, oli sadamaala nii Kuivastus kui Virtsus praamile pääseda tahtvaid autosid täis ning kassade taha moodustus üha pikenev järjekord. Esimesed ootajad olid sadamas kohal kella 12 paiku.



Kohvikul võimas käive



Kuna väljas jalutamist ei soosinud liiga tuuline ilm, kogunes rahvas Kuivastu sadama kohvikusse, mille käive olnud suisa nii hea, et perenaine pidi väidetavalt vahepeal kaupa juurde tooma.



Lastekirjanik Mika Keränen, kes viibis Saaremaal esmakordsel loomepuhkusel, jõudis Kuivastusse kella poole ühe ajal päeval ning tal oli pilet ostetud kella kahesele praamile.



Keränen suhtus liikluse seiskumisse rahulikult ning ütles, et ega looduse vastu ju saa. Sellegipoolest oli ootejärjekorras ka neid, kes pärast tundidepikkust ootamist otsa ringi keerasid.



“Aga kui mul poleks kokkulepitud kohtumisi mandril ning kui ma oleksin hommikul teada saanud, et praamiliiklus on häiritud, oleksin meeleldi veetnud Saaremaal rohkem aega oma kolleegidega Debora Vaarandi sajandale aastapäevale pühendatud seminaril,” sõnas Keränen.



“Tuul on tugev ja praam on vait, paar tundi oleme juba oodanud. Peaksin õhtul Peterburi jõudma, kuid eks näis, kas jõuan või mitte,” ütles kella nelja paiku pärastlõunal Meie Maale Kuivastus praamile pääsemist oodanud Saaremaa ooperipäevade korraldaja, Eesti Kontserdi direktor Jüri Leiten.



Kohviku Kure omanik Margit Kõrvits ootas koos abikaasaga kodusaarele pääsemist Virtsus.



“Polegi nii ammu Virtsu sadamas nii kaua aega veetnud. Tüütu muidugi, aga on ka palju positiivset: sadamahoone on rahvast puupüsti täis, kohvik töötab nagu ooperipäevadel, ilm on hoolimata tuulest kena ja kuna on reede, siis hävitatakse usinasti erinevaid jooke: noored õlut ja vanemad poliitikud konjakit. Kõrval mängitakse ukulelet. Harry (Harry Kõrvits – toim) muidugi igatseb Kukerpillide saatel tantsu lüüa,” naeris ta.



Mäletatavasti andis suve keskpaigas Kuivastus praamijärjekorras spontaanse kontserdi ansambel Kukerpillid, kellel eelmisel päeval oli esinemine Mõntus kalurite päeval.



Saarlane Toivo Vaik kirjutas sotsiaalmeedias, et omal moel tähistati nn leedopäeva. “Oleme istunud Virtsus juba oma paar tundi ega tea, millal koju saab. Lohutab see, et äkki homme pole üldse midagi enam. Peaks vaid enne homset üle pääsema.”



Kella poole viie paiku õhtul ulatus ootejärjekord Kuivastu sadama kõrtsini ning parvlaev Harilaid seisis endiselt kai ääres. Virtsu sadamas oli järjekord Alexela tanklani.



Tallinna Sadama kommunikatsioonijuht Sirle Arro lootis, et Hiiumaa saab reede õhtupoolikul Tallinnast liikuma hakata, et laupäeva hommikul kell 5 Kuivastust inimesi vedama hakata. Liinile jõudmiseks kulub kuus kuni kaheksa tundi.



Kuivõrd ettevõtte tellitud neljast uuest parvlaevast ei jõudnud ükski õigeks ajaks valmis, plaanib TS Laevad alustada ülevedusid asenduslaevaga Regula ja kolme rendilaevaga – Vjatšeslav Leedolt renditud parvlaevadega St. Ola ja Harilaid ning Olav Miililt renditud Hiiumaaga.



Viimastel aastatel on laevaliiklus seiskunud Kuivastu-Virtsu liinil kahel korral.

Kogu nädalavahetuse möllanud torm ja suur veetaseme tõus katkestas möödunud aasta 6. detsembril parvlaevaühenduse kõigil Väinamere liinidel. Virtsust väljus esimene praam Kuivastu suunas esmaspäeva, 7. detsembri hommikul, mistõttu pidid mandrilt tulnud reisijad öö bussis veetma.



Kuivastu-Virtsu liinil häiris liiklust ülikõrge veetase, mis ületas Virtsus keskmise taseme 117 sentimeetrit. Näiteks oli Virtsu sadama kai veetaseme tõusu tõttu osaliselt vee all. Merevesi tõi kaile roovaalusid ja ajupuid. Puhanguti 25–28 m/s puhunud tormituul lennutas kõrgeid laineid vastu kaid, mis sealt üles põrkudes kohati nelja kuni viie meetri kõrgusi veesambaid taeva poole lennutas.



Friedhelm tegi pahandust



Tugev lõuna- ja kagutuul, mis puhus kohati ligi 30 m/s, katkestas praamiliikluse ka 2011. aasta 9. detsembril ning viis elektri Saaremaal rohkem kui 1000 majapidamisest. Kuivastu-Virtsu liini teenindas siis parvlaev Muhumaa.



