Ameerikast Kuressaare lossi Louis Kahni hingust otsima (1)

Laupäev, 01. oktoober 2016.



Autor: Sirli Tooming Laupäev, 01. oktoober 2016. Ameeriklased Paul Savidge ja Dan Macey (paremal) leidsid lossist Louis Kahni, nautisid ooperit ja kohalikku kala suvises Kuressaares. Näituselt leidsid nad foto oma kodumajast, mille ees härrad seisavad. Pildil on ka nende saatja Heie Treier. FOTO: Gunnar Laak Kesksuvel, Saaremaa ooperipäevade esimestel päevadel viibisid Kuressaares kaks härrasmeest Ameerikast, kelle peamine eesmärk oli külastada Kuressaare lossi kui Louis Kahni inspiratsiooniallikat.



Esherick house Philadelphias Pennsylvania osariigis on arhitekt Louis Kahni projekti järgi valminud üheksast eramust üks tuntumaid. Paul Savidge, kes teenib elatist farmaatsia, ja Dan Macey gurmeekokanduse valdkonnas, on Esherick house’i omanikud aastast 2009. Hoolimata sellest, et häärberi omanikel puudub professionaalne seos arhitektuuriga, suhtuvad nad oma kodu loojasse sügava austusega. Olles arhitekti loominguga põhjalikult tutvunud, soovivad nad seda veelgi paremini mõista. Erilisest huvist ajendatud Saaremaa-reisi ette võtnud härrasid saatis Kuressaares Heie Treier.



“Esherick house valmis 60-ndatel. Külalised Ameerikast kaasajastavad oma kodu ning kuna hoone on väga range järelevalve all ja omanikud järgivad kiivalt arhitektuuri- ja muinsuskaitse reegleid, teevad nad seda ülima delikaatsusega,” kõneles Treier, Louis Kahni näituse üks initsiaatoritest. “See on osa nende elust.”



Treieri sõnul on tegemist kahtlemata äärmiselt vastutustundlike ning põhjalike inimestega, kes suhtuvad arhitektuuripärandisse suure lugupidamisega.



“See, et majaomanikud spetsiaalselt Kahni juurte juurde ja näitusele sõitsid, näitab nende tohutut pühendumust,” ütles Treier. “Näituse püüdlus on nähtavaks teha Kahni ja Kuressaare lossi omavaheline dialoog. Kuna Arne Maasik on erialalt arhitekt ja professionaalne fotograaf, kes on läbi Kahni võtme pildistanud keskaegset Saaremaad, sealhulgas Kuressaare lossi, tuli idee tuua näitus Kuressaare lossi ehk tagasi sinna, kust Kahn oli ideid ammutanud, just temalt. Kuskilt said näitusest kuulda ka Eshericki maja omanikud.”



Treieri sõnul mõistsid kauged külalised seda, mida Kahni uurijad väljendada püüavad, nad nägid selget seost oma kodu ning Kuressaare lossi motiivides. “Mul oli suur rõõm selle üle, et külalised Ameerikast meie püüdlusi jagasid,” lisas Treier.



Kas kauge reis vääris ettevõtmist ning milliste muljetega koju naasti, kõnelesid Eesti juurtega maailmakuulsa arhitekti projekti järgi ehitatud maja omanikud järgmist.



Kas tõesti tulite Kuressaarde üksnes Kahni tõttu? Kas tasus nii pikk reis ette võtta?



Paul Savidge: Meie Euroopa puhkusereisi peamine eesmärk oli tõepoolest Louis Kahni näitus, et paremini mõista Kuressaare lossi ja Saaremaa mõjutusi arhitekti loomingus. Muljed kaunist Kuressaare linnast ületasid meie ootusi ning reis siia viis meid Kahni loomingust arusaamisele märkimisväärselt lähemale. Oleme selle eest eriti tänulikud Heie Treierile, kes saatis meid lossis ja oli giidiks näitusel.



Dan Macey: Kuressaare ja Louis Kahni näituse külastamine oli meie reisi, mis hõlmas ka Tallinna, Helsingit ja Stockholmi, tipphetk. Nähes lossi, millest Kahni looming, sealhulgas ka meie kodu, tõenäoliselt mõjutusi on saanud, oli väga hariv ja vääris igal juhul reisi ettevõtmist ning lummava Saaremaa külastamist.



Elate Kahni projekteeritud majas. Kas suure saarlase – Kahni kohalolek on seal tuntav ja kas Kahni kohalolek oli tuntav ka Kuressaares?



Paul Savidge: Meie kodu, Margaret Eshericki maja Philadelphias, peetakse üheks esimeseks Kahni projekteeritud hooneks, mis vastab täielikult tema hilisemale arhitektuurilisele stiilile. Kahni tajub seal kõikjal ning ükski detail pole sedavõrd väike, et jääks tähelepanuta. See kehtib iseäranis akende paigutuses, mille kaudu mõjutab looduslik valgus interjööri, ning kõikide materjalide, väärispuidust kuni betoonini, valikut. Eshericki maja on ilmeksimatult Kahni projekteeritud. Kuressaare lossis tajusime ning mõistsime kohe, kuidas Saaremaa on arhitekti inspireerinud ja tema loomingut mõjutanud.



Dan Macey: Lossis viibides nägin otsemaid sarnasust oma koduga. Nii Eshericki maja kui Kuressaare loss on oma loomult monumentaalsed, samad värvitoonid, isegi üks siseaken on meil kodus samasugune kui Kuressaare lossis. Usun, et mõistan viisi, kuidas Kahn monumentaalehitisi luues mõtles.



Kas avastasite enda jaoks ka midagi üllatavat? Kui jah, siis mis see oli?



Paul Savidge: Meid mõlemaid rabas sarnasus Kuressaare lossi ja teatud arhitektuuriliste lahenduste vahel Kahni loomes. Kokkulangevusi on liiga palju, et seda juhuslikuks pidada. See, kui palju lossi arhitektuur tema loomingut on mõjutanud, ilmselt üllataski kõige rohkem. Meile pakkus suurt huvi ka asjaolu, et Kahn külastas Saaremaad, kui ta oli kahekümnendates eluaastates.



Dan Macey: Mina ei uskunud, et Kahni ja lossis nähtud arhitektuursete lahenduste sarnasused nii ilmsed on. Arvasin, et need on kaudsemad ja raskesti aimatavamad, aga ometi seisin nendega otse silmitsi.



Kuidas teile tundub, kas Kahni Kuressaare lossis nähtud näitus võiks huvi pakkuda ka arhitektuurihuvilistele ameeriklastele?



Paul Savidge: Ühendriikides on suur huvi ja austus Louis Kahni ning tema loomingu vastu. Ameeriklased, iseäranis Philadelphia elanikud on uhked, et arhitekt elas ja töötas suure osa ajast just siin. Kuid tema Eesti ja saaremaisest päritolust palju ei teata. Usume, et ameeriklastel oleks väga huvitav rohkem teada saada sellest aspektist, mis on tema loomingut mõjutanud.



Dan Macey: Kuressaare loss on ajalooline ehitis, mis iseenesest vääriks külastamist. Seda enam, et see on inspireerinud üht kahekümnenda sajandi maailma silmapaistvamat ja imetlusväärsemat arhitekti. Kõigil, kel on huvi arhitektuuri vastu, soovitan reisi Saaremaale ette võtta.



Millise mulje teile Saaremaa üldiselt jättis ja millistena paistsid teile saarlased?



Paul Savidge: Väga meeldis, kuigi viibisime saarel vaid ühe ööpäeva. Ent meie fookus oli ju Kuressaare loss, Kahni näitus ja kohtumine professor Heie Treieriga. Aga väga meeldiv oli käia ka ooperis ning süüa värsket kohalikku kala kuursaalis. Kõik kohtumised kohalike inimestega olid meeldivad, meil on reisist suurepärased mälestused.



