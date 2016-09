Uudised

Valge Varese trahter plaanitakse maha müüa

Reede, 30. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 30. september 2016. Omaniku surma tõttu on tänavu juuni lõpust Orissaares paiknev Valge Varese trahter suletud. Kui siiani oli trahteri saatus ebaselge, siis nüüd on pärijad öelnud, et plaanivad trahteri maha müüa.



Valge Varese trahter avati 2006. aastal. Seal pakuti koduseid toite ja eriti kuulsad olid seal tehtud pirukad, mida tunti isegi mandril.



“Eks tuleb see lõpuks ikkagi maha müüa. Keegi saaks seal edasi toimetada,“ ütles lahkunud Inge Auväärti poeg Vahur Villemson. Ta nentis, et temal endal käiks koha pidamine üle jõu.



“Ei ole vist mõtet oma varjust üle hüpata,“ tunnistas Villemson. Hoone võib müügile jõua juba oktoobris. Prognoositavat hinda ta veel ei öelnud.



