Peatänava remondi tõttu kaotavad ärid kliente

Reede, 30. september 2016.



Autor: Sigrid Osa Reede, 30. september 2016. Mitmed ettevõtted kaotavad teetööde tõttu kliente, kuna inimeste ligipääs nendeni on raskendatud. Foto: Valmar Voolaid 16. augustil algas Kuressaares Tallinna tänava rekonstrueerimine, see on kaasa toonud mitmele peatee ääres paiknevale ettevõttele klientide vähenemise.



Mönus Villem OÜ juhataja Rait Rätsep tunnistas, et kahtlemata mõjutavad pooleliolevad teetööd Mönusa Villemi pubi tegemisi ja käivet.



“Suuresti oleme kaotanud kliente, kes käisid meil päevapakkumiste pärast,“ tunnistas Rätsep.



Praegu pääseb Mönusa Villemi pubisse mööda Piiri tänavat ja läbi Neste bensiinijaama Agrovaru kaupluse eest.



Külastajate hulk on vähenenud



“Kindlasti palume klientidel varude pisut rohkem aega ja kannatust. Jääb üle loota, et teetööd valmivad õigeaegselt ja kliendid leiavad taas tee Mönusa Villemi pubisse,“ sõnas juhataja.



Eile Villemis söömas käinud Sander Leušev tõdes, et tee Villemisse leidis ta kohe, kuid teetööd on seganud pigem Autoeksperdis ja Fixuses käimist.

Mitu Villemi pubi külastajat tunnistasid, et teetööd neid seganud ei ole. Samas leidus ka neid, kes on teetöödest selgelt häiritud.



“Väga tugevalt häirib kusjuures. Maximasse saab ikkagi tagant läbi, aga Villem on see, mis jääb üsna siia nurga peale ja ma pean igavese tiiru tegema, et siia jõuda. Tihe liiklus veel pealekauba,“ rääkis Maria Merilo. Ta ütles, et valib ebamugava liiklemise pärast lõunatamiseks tihti mõne teise söögikoha.



Ka mitu anonüümseks jääda soovinud Maxima klienti ütlesid, et varem külastasid nad poodi tihti, kuid nüüd on nad Maximas käimise lõpetanud, sest ligipääs on raskendatud. Poodlejad kasutavad toidu ostmiseks praegu pigem Selverit.



On toonud kaasa muutusi



Maxima Eesti OÜ avalike suhete juht Katja Ljubobratets lausus, et niivõrd mahukad teetööd on mõistagi toonud muutusi nii töötajate kui ka klientide harjumustesse.



“Selleks, et need ajutised muudatused mõjuksid meie tegevusele võimalikult vähe, võtsime neid varakult arvesse ja püüame tagada klientidele nii mugava ostlemise kui võimalik on. Seda kõike lootuses, et teetöid tehakse kvaliteetselt ja need lõpetatakse lubatud ajal,“ rääkis Ljubobratets.



Hawaii Express ei ole klientide vähenemist täheldanud. “Täiesti tavaline käidavus on. Ilmselt esimene ehmatus oli suurem, kui asi väärt on. Pole siin Kuressaares väga keeruline liigelda. 150 meetrit pikem maa ei pane inimesi ilmselt väga ümber mõtlema ma loodan,“ sõnas Hawaii Expressi Kuressaare kaupluse juhataja Haigo Varik.



Ta arvas, et asi võib olla ka selles, et konkurentsi pakkujaid on neil vähem kui näiteks söögikohtadel või toidupoodidel. Ta usub, et viimaste puhul võib ebamugav ligipääs määravam olla.



Heino Rüütel, Saare Agrovaru AS (Tehnika Äri) juhatuse liige tõdes, et neid ei ole teetööd mõjutanud ja klientide vähenemise üle nad ei kurda.



Töösse võeti veel täiendav teelõik



Kuressaare linna pressiesindaja Kristiina Maripuu ütles, et Tallinna tänava rekonstrueerimine on kulgenud planeeritust veidi kiiremini ja seetõttu võeti sel aastal töösse veel täiendav teelõik.



“Kui esialgu planeeriti kahekordse uue asfaldi alla saada teelõik Smuuli ristmikust kuni Talli tänavani, siis nüüd lisandus veel teelõik Talli tänavast Mooni tänava ristmikuni (v.a Mooni ristmik). Paralleelselt käivad tööd kergliiklusteedel,“ rääkis Maripuu.



