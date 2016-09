Uudised

Kas Lääne-Saare vald ületas volitusi?

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 30. september 2016. Eile avanes Kärla rahvamaja ehitusplatsilt selline vaatepilt. Tööd peaksid lõppema järgmise aasta teises pooles. FOTO: Valmar Voolaid ESKIIS: Terje Truumaa, OÜ Klotoid Rahvamaja ehitab AS Tesman, kes võitis juulis lõppenud riigihankekonkursi. Lääne-Saare vallavolikogu liikmed Mart Maastik ja revisjonikomisjoni esimees Maidu Varik tahavad teada, miks Kärla rahvamaja ehitamiseks on ehitusleping sõlmitud suuremas summas, kui seda lubab volikogu poolt heaks kiidetud eelarvestrateegia ja arengukava.



Volinikud saatsid Lääne-Saare vallavalitsusele teabenõude, milles paluvad endale saata Kärla rahvamaja ehitushanke pakkumiste avamise protokolli ning ehituslepingu AS-i Tesman ja SA Lääne-Saare Kultuur vahel Kärla rahvamaja ehitamiseks.



Maastik ja Varik pärivad vallalt, kes volitas sihtasutuse juhatust ehitushanget läbi viima.



Küsimuse põhjuse taga peitub ehitushanke hind, mis ületab valla eelarves ja arengukavas ette nähtud summat. SA Lääne-Saare Kultuur juhatuse liikmete väitel on ehitusleping sõlmitud AS-iga Tesman summas 1 490 529,60 eurot, millele lisandub käibemaks. Ka avalikult igaühele kättesaadavas riigihangete registris on Tesmaniga sõlmitud lepingu ehitustööde maksumusena välja toodud samasugune summa.



Kahe voliniku sõnul on Lääne-Saare valla eelarvestrateegias ja arengukavas Kärla rahvamaja ehituseks ette nähtud 1 350 000 eurot, mis on lõplik maksumus. Kõik maksumused eelarvestrateegias ja arengukavas toodud summas sisaldavad käibemaksu, sest vald ei ole käibemaksukohuslane.



Lääne-Saare valla kodulehel kättesaadavas valla arengukavas 2015–2023 on tõepoolest investeeringukavas kirjas Kärla rahvamaja ehituse üldmaksumusena 1,35 miljonit eurot, millest 450 000 eurot võetakse laenuna sel ja 900 000 eurot järgmisel aastal.



Mart Maastik ja Maidu Varik paluvad vallavalitsusel põhjendada, miks ja kes on andnud volituse suurendada ehituse hinna lõppmaksumust lisaks 140 530 eurole 20-protsendilise käibemaksu ehk 28 106 euro võrra?



Maastiku sõnul küsis ta laekunud pakkumiste ja nendes esitatud summade kohta infot ka Lääne-Saare abivallavanemalt ja SA Lääne-Saare Kultuur juhatuse liikmelt Urmas Sepalt ning Pille Mägilt, kuid vastuseid ei ole ta poolteise nädala jooksul saanud. “Sepp ütles, et tema minu suulistele küsimustele vastama ei pea ja palus need kirjalikult esitada. Teabenõue võib ka suulises vormis olla,” imestas Maastik.



Urmas Sepa väitel laekus Kärla rahvamaja ehitushankele neli pakkumust. “Vastavalt hindamiskriteeriumile oli määravaks hind ja Tesmani pakkumine osutus odavaimaks,” kinnitas Sepp. Kuidas sai summa olla suurem sellest, mida lubas volikogu? “Kui keegi on seda niimoodi interpreteerinud, siis las kommenteerib, mina neid asju ei kommenteeri. Teabenõudele vastatakse, sealt saab ka vastused,” pareeris Sepp.



SA Lääne-Saare Kultuur nõukogusse kuuluv Lääne-Saare volikogu liige Tõnu Munk pidas antud teemat liiga kuumaks, et seda praegu kommenteerida. Viimati oli sihtasutuse nõukogu koos 30. märtsil, kuid Kärla rahvamaja ehitushankele laekunud pakkumused avati 15. juunil.



“Seal me tutvusime Kärla rahvamaja projektiga. Nõukogu tuleb uuesti kokku esmaspäeval,” ütles Munk. Tema teada küsiti Lääne-Saare valla viimases arengukavas Kärla rahvamaja ehituseks 1,6 miljonit eurot, kuid seda arengukava ei ole veel kinnitatud.



