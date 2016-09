Uudised

Kultuurikeskuses saab näha ilusaid maainimesi

Reede, 30. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 30. september 2016. Ants Vares valmistumas tänaseks näituse avamiseks, käes maal, millel kujutatud Kotlandi ja Koki külavanemat Raivo Tarkmeelt abikaasaga. FOTO: Valmar Voolaid Täna avab Ants Vares Kuressaare kultuurikeskuses näituse “Ilus maainimene“, kus on autor kujutanud põhiliselt Kotlandi küla elanikke.



Näitus avatakse kultuurikeskuse saalis kell 17.30 ning on vaadata 28. oktoobrini. “Olen maalinud linnainimesi ja teinud meremeeste näituse “Soolaste vete mehed“ ning nüüd oli kord maainimeste käes,“ selgitas Ants Vares oma näituse ideed.



Valitud on Kotlandi ja selle lähedaste külade inimesed. “Inimestega on vaja kokkulepped saada ja alati kõik ei saa aru, miks ma seda teen. Põhieesmärk on selles, et küla ikka elab ja siis elame meie ka, ja vastupidi,“ nentis ta.



Varese arvates oleks valitsused pidanud juba ammu organiseerima osa vabrikuid maale, siis ei oleks külad tühjaks jäänud, lasteaiad kadunud ja ka bussides oleks rahvast rohkem. “See oli väga suur viga. Alati annab viga parandada, aga raskustega.“



Jäädvustatud on erinevate elualade ja erinevas tegevuses inimesi. Vanim töö, mida näha saab, on “Kotlandi küla karjapoiss“. “Karjapoiss oli vanasti esimene amet, mida peeti. Taustal paistab pildil paat, mis näitab, et temast võib kalamees saada,“ kirjeldas ta.



Ühel pildil on lambapidaja Tõnu Anger koos tallega, teisel on kujutatud küla nihutajat Elviirat, kes haldas inimeste liikumist nii külas sees kui eri külade vahel. Samuti saab näha Taritu rahvamaja juhatajat ja tantsurühma juhendajat Aili Salongi.



Üheks tähtsaks teoseks peab ta maali, millel kujutatud maavanem Kaido Kaasikut. Samuti on kujutatud hobusega maatööd tegevat naist. “Seal on näha, et kui mees on merel, peab naine kõik kodused põllutööd ära tegema ja lapsed ära kantseldama,“ lisas Vares.



Kunstniku elukohast üle põllu elav Andres Ots ning ka Aili Salongi vanemad on piltidele saadud. Lisaks on lõuenditel praegune ja endine külavanem. Ka Vares ise koos abikaasa ja lapselapsega on jäädvustatud.



