Mänguväljaku uuendamisele kulub 26 000 eurot

Reede, 30. september 2016.



Autor: MM Reede, 30. september 2016. Lihthanke “Kuressaare kesklinna mänguväljaku projekteerimine ja rekonstrueerimine“ tulemusena on kavas uuendada osa mänguväljaku turvaalasid ja soetada lisaatraktsioone. Hanke eeldatav maksumus on 26 000 eurot.



Uuteks atraktsioonideks on linna pressiesindaja Kristiina Maripuu sõnul kavandatud kiik, uus mängulinnak, mis tuleb olemasoleva väikese mängulinnaku asemele ja on mõeldud lastele alates 1. eluaastast, kummist 3D-vormid ja karussell.



