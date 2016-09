Uudised

Tänak Korsika testikatsel Fordidest parim

Reede, 30. september 2016.



Autor: MM Reede, 30. september 2016. Korsika ralli testikatsel näitas Ott Tänak üheksandat aega. Fordidel sõitvate rallimeeste võrdluses oli ta parim.



Korsika ralli 5,4 kilomeetri pikkuse testikatse läbis kõige kiiremini Volkswageniga sõitev Sebastien Ogier (3.51,7), teine oli tema meeskonnakaaslane Jari-Matti Latvala (3.52,5), kolmas Citroënil sõitev Kris Meeke (3.53,1).



Tänak läbis testikatset kolm korda ning sai parima aja (3.56,0) kirja teisel läbimisel. Temast kiiremat minekut näitasid veel Thierry Neuville (Hyundai), Craig Breen (Citroën), Dani Sordo (Hyundai), Hayden Paddon (Hyundai) ning Andreas Mikkelsen (Volkswagen).



Korsika ralli algab täna kell 7.58. Kokku sõidetakse kümme kiiruskatset, millest koguni kolm on üle 50 km pikad. Lisaks on kahe kiiruskatse pikkus veel 49,72 km.

