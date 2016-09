Uudised

Väinamere Liinide kliendikaardid kaotavad kehtivuse

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 30. september 2016. Kuna Väinamere Liinid OÜ teenindab täna viimast päeva Kuivastu-Virtsu, Triigi-Sõru ja Rohuküla-Heltermaa parvlaevaliinil, kaotavad alates homsest kehtivuse ka Väinamere Liinide kliendikaardid.



Väinamere Liinide kliendikaardi omanikud kasutasid kliendikaarti maksevahendina, millega sai sadama kassas tasuda nii sõiduki kui reisijapileti eest. Selle eelduseks oli kliendikontole piisava rahasumma kandmine.



Et 1. oktoobrist hakkab praamiliine teenindama TS Laevad OÜ ja praamipileteid müüakse juba praegu kodulehel praamid.ee, siis Väinamere Liinide kliendikaardid muutuvad kehtetuks. “Kui kliendikonto arvele on jäänud raha, kantakse see summa makseteks kasutatud pangakontole tagasi,” öeldi tuulelaevad.ee infotelefonilt. Raha hakatakse tagasi maksma alates 1. oktoobrist.



Kellel on soov varem raha tagasi saada, siis tuleb saata meil aadressile info@tuulelaevad.ee, märkides sinna nime ja konto numbri, kuhu raha üle kanda. “Kliendikaardid kaotavad kehtivuse ja neid tagastama ei pea,” kinnitati infotelefonilt.



