Nohikud kahes koolis ratastel

Reede, 30. september 2016.



Autor: Pamela Talzi Reede, 30. september 2016. Virtuaalreaalsusseadmega HTC Vive võitleb noormees parasjagu zombie’dega. FOTO: Valmar Voolaid Eile ja täna külastavad “Geeks on Wheels“ ehk “Nohikud ratastel“ projekti noored Saaremaa ühisgümnaasiumi ja Aste põhikooli, et tutvustada IT valdkonda ning anda tulevikuks innustust.



SÜG-i vilistlane ja “Geeks on Wheels“ peakorraldaja Eva Maria Veitmaa ütles, et projektis osalevad vabatahtlikena põhiliselt Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooli noored.



Oma tuuridega püütakse külastada erinevaid suurlinnadest väljaspool asuvaid koole. Idee on viia info suurtest linnadest kaugemale, kuhu muidu sellised üritused eriti ei pruugi jõuda. “Loodame, et ürituse kaudu saame ärgitada noori ka neid alasid edasi õppima minna,“ ütles Veitmaa, lisades, et üritus kasvas välja Microsofti Partnertudengite programmist.



Sel korral on võimalik osaleda küberturvalisuse, riistvara ja programmeerimise laboris, lisaks on expo-ala, kus saab proovida virtuaalreaalsus- ja demoseadmeid ning Xboxi. Päeva lõpus on suur tantsuvõistlus.



“Turvalisuslaboris tutvustatakse, kuidas interneti-maailmas end erinevate ohtude eest kaitsta – et andmed ei lekiks ja arvuti ei nakatuks viirustega.



Riistvaralaboris räägitakse arvuti komponentidest, lapsed saavad oma käega seadmeid kokku panna ja juppideks lahti võtta. Programmeerimislaboris saab proovida, kuidas LED-idega kaetud CodeBug “putuka“ tuled panna oma soovi järgi põlema. Lisaks tehakse programmeerimiskeeles Python numbrite äraarvamismängu. „Need on lihtsad asjad, mis on noortes huvi tekitamiseks nendeni toodud,“ sõnas ta.



Kellele uus, kellele vana



Programmeerimisega parajasti tutvunud Kaisa SÜG-i 8.a klassist tõdes, et räägitu tundub lihtne, kuid nõuab samas süvenemist. Nähtu temas ala vastu huvi siiski ei tekitanud. Küberturvalisuslaborist sai ta eelnevalt mõningaid vajalikke näpunäiteid.



Parajasti riistvaralaboris olnud 10.c klassi õpilane Siim ütles, et ta on ise päris palju arvutitega tegelenud ning midagi uut seega teada ei saanud. “Usun, et paljudele teistele on see siin siiski uus ja huvitav,“ lisas ta. Kuigi IT alal huvitab teda enim võrgu kasutamine ja haldamine, arvab Siim, et edasi õppima läheb ta ilmselt disaini ja tootearendust.



Juba kolmandat aastat toimuv ja kaheksandat tuuri tegev projekt on kõigile koolidele tasuta. “Osalejad on vabatahtlikud, seadmed on saadud sponsoritelt ning koolide vahel liigutakse sponsoritelt saadud elektriautodega,“ seletas peakorraldaja Veitmaa.



Koolides käivad 12 üliõpilast, lisaks on neil meeskonnas ka turunduse ja sponsorite otsimisega tegelevad liikmed.



Iga tuuri käigus külastatakse kuut kooli, eelnevalt on meie maakonnas käidud Kuressaare Vanalinna koolis, Kuressaare gümnaasiumis, Leisi keskkoolis ja Orissaare gümnaasiumis.



