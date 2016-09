Uudised

Praamigraafik paneb muutma busside väljumisaegu

Reede, 30. september 2016.



Autor: Ahto Jakson Reede, 30. september 2016. Praamiliikluse üleminek talvisele sõidugraafikule paneb muutma Kuressaarest Tallinna sõitvate varahommikuste busside väljumisaegu nädalavahetustel hilisemaks.



Praegu väljub praam hommikul laupäeval-pühapäeval Kuivastust kell 7, aga homsest ehk 1. oktoobrist kell 7.20. Seetõttu nihutab Lux Express bussi väljumisaega laupäeval-pühapäeval Kuressaarest kahekümne minuti võrra hilisemaks. Kui seni väljus Lux Expressi buss nädalavahetustel Kuressaarest Tallinna hommikul kell 5.40, siis alates 1. oktoobrist hakkab buss väljuma kell 6. Sõidugraafik Tallinna-Kuressaare suunal jääb samaks.



Lux Expressi juhatuse esimehe Hannes Saarpuu sõnul oli Lux Express seni sunnitud väljuma Kuressaarest Tallinnasse nädalavahetustel isegi varem kui tööpäevadel.



“Kui nädala sees soovitakse jõuda Tallinnasse võimalikult vara, siis nädalavahetustel eelistatakse mõnevõrra hilisemat aega. Samas polnud meil praamide graafiku tõttu hilisemat väljumist võimalik olemasoleva liiniloa raames pakkuda,” selgitas Saarpuu.



Ebamugava sõidugraafiku mure sai Saarpuu väitel hetkel küll lahendatud, kuid mis saab tuleval aastal, ei osanud ta praegu öelda. “Arutasime olukorda maanteeametiga ja avaldasime eelkõige reisijate mugavust silmas pidades soovi väljuda olemasoleva liiniloa raames nädalavahetustel hiljem, kuid sooviavaldusest keelduti,” ütles Saarpuu.



Sareta esimene buss väljub praegu hommikuti kell 5.35. AS Sareta juhatuse liikme Ivar Liivi sõnul muutuvad ka Sareta busside väljumised, kuid siiski minimaalselt ja mitte kohe 1. oktoobrist. Kui palju ja millal täpselt väljumisaegu korrigeeritakse, ei osanud ta eile veel öelda.



“Ilmselt peame muutma, kuid praegu on vara öelda. Vaatame, kuidas asi üldse käima läheb,” lausus Liiv. Tõenäoliselt kavandab ka Sareta bussi väljumist laupäeval-pühapäeval edaspidi ligi 20 minutit hilisemaks viia. “Võibolla tõstame liini hoopis muudmoodi ringi, vaatame. Niikaua, kui liin ära muudetakse, väljub buss ikka kell 5.35,” rahustas Liiv. Ta leidis, et praegu tuleks pigem 20–30 minutit varu jätta, et üldse praami peale jõuda.



